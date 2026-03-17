En Colombia, el uso de motocicletas se consolidó como una de las principales alternativas de movilidad, especialmente por su bajo costo operativo y su capacidad para reducir tiempos de desplazamiento en zonas urbanas. En este contexto, la revisión tecnomecánica se ha mantenido como un requisito obligatorio para garantizar condiciones seguras en las vías. Sin embargo, el Gobierno introdujo ajustes en la normativa vigente que modifican las condiciones de este trámite. La medida forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y apunta a aliviar la carga económica de los conductores, especialmente de quienes dependen de este vehículo para trabajar. Con esta decisión, los cambios impactan directamente a los propietarios de motos nuevas en Colombia, quienes ahora contarán con un margen de tiempo sin la obligación de cumplir con este proceso durante los primeros años. La nueva regulación establece que las motocicletas recién matriculadas no deberán someterse a la revisión tecnomecánica durante un periodo inicial. Esta medida busca adaptarse a la evolución tecnológica de los vehículos y su menor probabilidad de fallas en los primeros años. El Ministerio de Transporte explicó que el enfoque se centra en priorizar controles sobre vehículos con mayor tiempo de uso, los cuales representan un riesgo más alto en materia de seguridad vial. La normativa define claramente cuáles son los vehículos que podrán acceder a este beneficio sin necesidad de realizar el proceso. Esto significa que quienes registren una moto en 2026 deberán cumplir con la revisión solo a partir de 2028. Aunque existe esta exención, las autoridades mantienen controles estrictos para quienes incumplan la normativa una vez vencido el plazo. Desde el Ministerio de Transporte insisten en que, pese a la flexibilización, los conductores deben realizar mantenimientos preventivos para garantizar el buen estado de frenos, luces y demás componentes del vehículo.