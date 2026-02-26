La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los conductores deben tener al día para poder circular por el país. Sin embargo, se planteará un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para eliminar la VTV en dicho territorio. El diputado de la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, confirmó que una vez que se inicie el año legislativo, elevará a la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para suprimir la Verificación Técnica Vehicular. El proyecto legislativo se basa en justificar que “la VTV es un gasto que no salva vidas”. Además, el representante de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires señaló que “el problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”, según declaró en sus redes sociales. Entre los puntos principales del proyecto que lleva a cabo el diputado Andrés De Leo para eliminar la VTV en toda la provincia de Buenos Aires, se justifican las siguientes percepciones: La provincia de Buenos Aires aplicó una actualización en el valor de la Verificación Técnica Vehicular, el cual comenzó a regir desde principio de año y se mantendrá para el mes de marzo. De tal modo, los titulares los vehículos que deban hacer la VTV en el tercer mes del 2026 deberán abonar los siguientes montos, según el tipo de rodado que tengan: Hacer la Verificación Técnica Vehicular es obligatorio para certificar que cada auto, moto, camioneta y camión se encuentra en condiciones aptas de circular y que cumple con todas las normas de seguridad. Por su parte, al momento de hacer la VTV, los técnicos especializados revisan los siguientes compuestos del vehículo: