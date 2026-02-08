La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben hacer anualmente para que confirmar que su auto está en condiciones de circular. En la revisión se controla el estado general de los automotores y existe un grupo que quedará exento de hacer la gestión. Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto no corra riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas. Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer laVTV: Por su parte, en CABA rigen los siguientes valores para realizar el trámite: Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular. Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires: Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente. En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite. Si un conductor tiene la Verificación Técnica Vehicular vencida es propenso a contraer una multa de tránsito. Durante los controles, se verifica que la misma se encuentre actualizada y es obligatorio que sea renovada a tiempo. Del mismo modo, si se produce un siniestro vial y la VTV no está al día podrían sufrirse inconvenientes mucho más importantes.