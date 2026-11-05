Limpiar el microondas puede resultar complicado cuando quedan restos de comida adheridos a sus paredes o manchas difíciles de retirar. Sin embargo, existe un método casero que permite facilitar esta tarea con ingredientes habituales de la cocina.

En este aspecto, la Universidad de Illinois recomienda utilizar una mezcla de jugo de limón y agua para eliminar la suciedad acumulada dentro del microondas y limpiarlo de una manera mucho más efectiva.

Para qué sirve colocar limón y agua dentro del microondas

El método consiste en aprovechar una mezcla de agua y jugo de limón para facilitar la eliminación de restos de comida que quedaron pegados en las superficies internas del aparato.

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Según las indicaciones difundidas por la Universidad de Illinois, se debe colocar media taza de jugo de limón junto con una taza de agua en un recipiente apto para microondas.

La preparación se calienta hasta que hierva y luego se deja dentro del electrodoméstico, con la puerta cerrada, hasta que alcance la temperatura ambiente. Una vez transcurrido ese tiempo, se retira el recipiente y se limpia el interior con un paño o papel absorbente.

De esta manera, los residuos adheridos pueden retirarse con mayor facilidad, sin necesidad de recurrir a productos de limpieza específicos.

Cómo limpiar el microondas con limón y agua paso a paso

Para aplicar este truco doméstico, es importante respetar las cantidades y las indicaciones del procedimiento. La recomendación de la universidad incluye los siguientes pasos.

Colocar media taza de jugo de limón en un recipiente apto para microondas.

Agregar una taza de agua.

Introducir el recipiente en el electrodoméstico y calentar la mezcla hasta que hierva.

Dejarla en el interior con la puerta cerrada hasta que se enfríe.

Retirar el recipiente y pasar un paño o papel absorbente por las superficies internas.

El tiempo de reposo es una parte importante del método, ya que la mezcla debe permanecer dentro del microondas mientras se enfría antes de comenzar a limpiar.

Otra mezcla recomienda la Universidad para quitar la suciedad

El limón no es la única alternativa que propone la Universidad de Illinois para desprender los restos de comida acumulados. La institución también recomienda utilizar bicarbonato de sodio y agua, mediante un procedimiento similar.

Para preparar esta segunda opción se necesitan los siguientes ingredientes.

Seis cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una taza de agua.

Al igual que con el limón, hay que colocar los ingredientes en un recipiente apto para microondas y calentarlos hasta que hiervan. Después, se deja la preparación dentro del aparato con la puerta cerrada hasta que se enfríe.

Finalmente, se retira el recipiente y se limpia el interior con un paño o papel absorbente. Ambas alternativas permiten tratar los restos de comida adheridos mediante ingredientes de uso cotidiano, siguiendo las indicaciones de limpieza difundidas por la universidad.