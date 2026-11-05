La Ciudad de Buenos Aires comunicó que, debido a los cortes en avenida Del Libertador por los preparativos para la visita de León XIV, la autopista Illia y el Paseo del Bajo son gratuitos.

La Ciudad de Buenos Aires comunicó que, debido a los cortes en avenida Del Libertador por los preparativos para la visita del papa León XIV, la autopista Illia y el Paseo del Bajo son gratuitos para autos desde este miércoles por la noche.

Ante las restricciones de circulación implementadas por la Ciudad debido al operativo que se está desplegando por la llegada del Sumo Pontífice, el Gobierno porteño dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), como alternativa porque no se puede usar la Avenida Del Libertador.

Como medida complementaria, la empresa de la Ciudad Autopistas Urbanas (AUSA) también habilitó el Paseo del Bajo para que pueda ser usado por autos, camionetas y utilitarios, que tampoco abonarán el peaje.

También se habilitó el Paseo del Bajo para que pueda ser usado por autos, camionetas y utilitarios, que tampoco abonarán peaje. Prensa GCBA

De acuerdo al parte, quienes circulen por esta autopista deberán respetar la velocidad máxima de 60 km/h y las motos seguirán estando prohibidas por motivos de seguridad vial .

Estas iniciativas entraron en vigencia en ambas autopistas desde este miércoles 4 de noviembre a las 22.00hs y se mantendrá hasta el miércoles 11 a las 14.00hs.

Tanto en autopista Illia como en Paseo del Bajo se mantendrá vigente el cobro de la tarifa correspondiente para el tránsito pesado, que deberán pagar el peaje de manera habitual, según el horario en que circulen y la cantidad de ejes del camión.