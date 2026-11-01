Una mujer de espaldas utiliza una escobilla de goma y un spray limpiador para remover la suciedad y dejar reluciente un gran ventanal con vistas al exterior.

Limpiar los vidrios sin dejar marcas puede ser más sencillo si se utiliza una solución adecuada y se siguen algunos consejos de limpieza. Justamente, el detergente para trastes ayuda a eliminar la grasa, las huellas de los dedos y la suciedad acumulada en ventanas y otras superficies de cristal.

Según especialistas consultados por el sitio estadounidense The Spruce, una pequeña cantidad de jabón para platos diluida en agua puede facilitar esta tarea. Sin embargo, la recomendación es evitar el exceso de producto, ya que puede dejar residuos y marcas.

¿Por qué recomiendan limpiar los vidrios con jabón para trastes?

El jabón para trastes es una alternativa práctica para retirar la grasa y la suciedad de las superficies de vidrio. Su función es ayudar a desprender los residuos que se acumulan por el contacto cotidiano, como las huellas de los dedos y las salpicaduras.

En un artículo publicado en septiembre de 2025, The Spruce explica cómo utilizar jabón para platos para limpiar superficies de cristal sin dejar vetas. La publicación recoge las recomendaciones de Wes True, gerente de operaciones de Pella Windows & Doors of Omaha and Lincoln, quien advierte sobre los problemas que puede ocasionar el exceso de producto: “Demasiado jabón genera residuos que dejan marcas”.

Primer plano de unas manos sosteniendo una esponja junto a una botella de detergente líquido y un escurridor con platos limpios en una cocina. Shutterstock

¿Cómo utilizar el detergente para trastes para limpiar los vidrios?

Para limpiar ventanas, espejos y otras superficies de cristal, se puede preparar una mezcla sencilla con agua tibia y unas pocas gotas de jabón para platos.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Preparar la solución: agregar una o dos gotas de jabón para trastes a un recipiente con agua tibia. Limpiar la superficie: utilizar un paño de microfibra para retirar la grasa, las huellas y la suciedad. Eliminar los residuos: pasar otro paño limpio humedecido con agua para retirar los restos de jabón. Secar los vidrios: utilizar una microfibra seca o una escobilla limpiavidrios para reducir las marcas de agua.

Cuidados a tener en cuenta para limpiar los vidrios y no dejar marcas

Aunque el detergente para trastes ayuda a desprender la suciedad, utilizar demasiado producto puede producir el efecto contrario al esperado. Cuando quedan restos de jabón sobre el cristal, pueden aparecer vetas visibles después del secado.

Wes explica que estos residuos son una de las causas de las marcas. Por eso, no es necesario utilizar grandes cantidades de detergente para conseguir una limpieza efectiva .

Además, conviene evitar limpiar las ventanas cuando reciben luz solar directa. Scott Schrader, director de marketing de CottageCare, recomienda “limpiar siempre los cristales en días nublados o cuando el cristal esté frío por algún otro motivo”. En su explicación, advierte que, cuando el sol incide directamente sobre el vidrio, este se calienta y el producto de limpieza se seca muy rápido, lo que termina provocando marcas.

Técnicas útiles para conseguir vidrios sin marcas

Además de controlar la cantidad de jabón, es importante utilizar paños limpios y evitar que queden pelusas sobre el cristal.

A su vez, los especialistas indican que la escobilla limpiavidrios debe deslizarse de manera constante, con pasadas superpuestas desde la parte superior hasta la inferior, lo que permite un secado uniforme y un acabado transparente. Esta técnica resulta especialmente útil para ventanas grandes.

También conviene retirar los restos de jabón antes de que se sequen y pasar una microfibra seca para eliminar la humedad restante.