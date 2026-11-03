Ni vinagre ni bicarbonato: el secreto para limpiar el interior de la heladera, evitar el mal olor y prolongar su vida útil.

La limpieza de la heladera es una de las tareas domésticas que hay que realizar con frecuencia para mantener en buenas condiciones el lugar donde se conservan los alimentos. Los restos de comida, las manchas y los derrames pueden acumularse en los estantes y generar olores.

Para resolverlo, no siempre es necesario recurrir a productos de limpieza específicos. El bicarbonato de sodio es una de las alternativas mencionadas por el Ministerio de Salud de la Nación en una guía de salud ambiental, que reúne recomendaciones para reducir el uso de productos químicos en el hogar.

Cómo limpiar la heladera con bicarbonato de sodio, paso a paso

La recomendación aparece en el apartado de contaminación por productos químicos de uso doméstico del Boletín Virtual de Salud Ambiental.

En ese documento, la cartera sanitaria aconseja utilizar productos tradicionales y no tóxicos para las tareas de limpieza cotidiana.

Para aplicar el método, hay que seguir este procedimiento:

Vaciar la heladera: retirar los alimentos y aprovechar para descartar aquellos que estén vencidos o en mal estado. Preparar la solución: colocar agua en un recipiente y agregar bicarbonato de sodio. Humedecer un trapo limpio: mojarlo en la preparación y escurrirlo para evitar que gotee. Limpiar el interior: pasar el paño por las paredes, los estantes y las superficies internas del electrodoméstico. Terminar la limpieza: retirar los restos de suciedad y dejar las superficies secas antes de volver a guardar los alimentos.

Por qué el bicarbonato ayuda a combatir los malos olores de la heladera

Mezclar bicarbonato de sodio con agua: por qué lo recomiendan y para qué sirve Imagen creada con IA

Uno de los inconvenientes más habituales de este electrodoméstico es la acumulación de olores que dejan determinados alimentos, en especial cuando hay derrames, recipientes destapados o productos que permanecen demasiado tiempo en su interior.

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar ciertos olores. Por esa razón, también se utiliza en otros métodos domésticos que buscan mantener un ambiente fresco dentro del refrigerador.

Qué precauciones hay que tener al limpiar la heladera

Aunque se trate de un ingrediente de uso cotidiano, hay algunas recomendaciones que conviene tener presentes: