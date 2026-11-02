Añadir vinagre en el balde con agua antes de limpiar el piso

Una guía de limpieza ecológica de la Provincia de Buenos Aires recomienda utilizar vinagre diluido en agua para limpiar los pisos del hogar.

Se trata de una preparación casera y sencilla que permite limpiar pisos y otras superficies con pocos ingredientes, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

El procedimiento consiste en preparar una solución, diluirla en un balde con agua y aplicarla con un trapo para retirar la suciedad.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco y agua para limpiar los pisos

La guía provincial detalla una preparación que combina vinagre de alcohol y aceite esencial. La receta no consiste en colocar vinagre directamente sobre el piso, sino en diluir una parte del preparado en agua antes de comenzar.

Para elaborarla se necesitan:

1 litro de vinagre de alcohol.

20 gotas de aceite esencial de alguna de las plantas mencionadas en el documento, como menta, eucalipto, tea tree, pino o lavanda.

1 balde con agua.

Un trapo de piso y un pasador o secador.

El procedimiento indicado es preparar primero el litro de vinagre con las 20 gotas de aceite esencial. Después, se debe incorporar una taza de esa preparación en un balde con agua.

Cómo aplicar correctamente el vinagre diluido en los pisos

vinagre en una taza Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

Una vez lista la mezcla, el siguiente paso es utilizarla para retirar la suciedad de las superficies. Para hacerlo, se puede seguir este procedimiento:

Barrer o aspirar: retirar primero el polvo, los pelos y los restos de tierra para evitar que se acumulen durante el trapeado. Preparar la solución: colocar una taza del preparado de vinagre y aceite esencial en un balde con agua. Humedecer el trapo: introducirlo en la mezcla y escurrirlo bien para que no quede demasiado mojado. Pasar el trapo: limpiar el piso de manera uniforme, sin dejar sectores con exceso de líquido. Facilitar el secado: utilizar un pasador o secador para retirar el excedente de agua y evitar que queden charcos.

El punto importante es no aplicar el vinagre puro ni volcar la preparación directamente sobre el revestimiento. Diluir el ingrediente permite utilizarlo de manera más controlada y seguir el método propuesto en la guía.

Qué precauciones hay que tener al limpiar con vinagre blanco

Aunque se trata de un ingrediente habitual en la cocina, el vinagre requiere algunas precauciones cuando se utiliza para las tareas domésticas.

Una de las más importantes es no mezclarlo con lavandina. El Ministerio de Salud de la Nación advierte que esta combinación puede liberar gases tóxicos que provocan quemaduras y lesiones en los ojos y las vías respiratorias.

También es conveniente: