La avena es uno de los cereales más recomendados para incorporar a una alimentación equilibrada por su aporte de fibra, antioxidantes y minerales esenciales.

Su consumo habitual puede contribuir a reducir el colesterol malo, mejorar el tránsito intestinal y controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, sus componentes favorecen la salud cardiovascular y ayudan a prolongar la sensación de saciedad, un factor importante para quienes buscan bajar de peso.

Según un artículo publicado por el portal Tua Saúde, elaborado por Karla Santos Leal, licenciada en Nutrición de la Universidad de Rio Grande, este cereal contiene betaglucanos y avenantramidas, dos componentes que intervienen en distintos procesos del organismo y explican buena parte de sus propiedades.

Cuáles son los beneficios de consumir avena para la salud

Uno de los principales aportes de la avena es su capacidad para ayudar a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

Avena mezclada con yogurt y frutos rojos dentro de un bowl de vidrio.

Esto se debe a los betaglucanos, un tipo de fibra soluble que disminuye la absorción de grasas en el intestino y contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares (ACV).

También puede favorecer el control de la glucosa en sangre. Su contenido de fibra ralentiza la absorción de los azúcares de los alimentos, mientras que sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios contribuyen al funcionamiento de la insulina.

Otro de sus beneficios está relacionado con el control del peso. Al retrasar la digestión y prolongar la saciedad, la avena ayuda a reducir el apetito y puede disminuir la cantidad de alimentos consumidos durante el día.

Cómo ayuda la avena a regular la presión arterial y mejorar la digestión

La avena también puede contribuir al funcionamiento del sistema cardiovascular gracias a su concentración de avenantramidas, antioxidantes que favorecen la producción de óxido nítrico. Esta sustancia permite relajar los vasos sanguíneos, facilita la circulación y ayuda a regular la presión arterial.

Por otra parte, su aporte de fibras insolubles estimula los movimientos naturales del intestino, aumenta el volumen de las heces y facilita su eliminación. De esta manera, ayuda a combatir el estreñimiento y favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, ya que sus fibras también sirven de alimento para las bacterias beneficiosas.

De acuerdo con el análisis realizado por Karla Santos Leal en el artículo de Tua Saúde, estas propiedades se complementan con la presencia de minerales como fósforo, magnesio y zinc, además de aminoácidos esenciales como el triptófano.

Cómo incorporar avena a la alimentación diaria

Una de las ventajas de este cereal es su versatilidad, ya que se comercializa en distintas presentaciones y puede utilizarse en preparaciones dulces y saladas. Entre las alternativas para sumarla a la alimentación se encuentran las siguientes.

Avena en molida, ideal para combinar con frutas, leche o yogur durante el desayuno.

Harina de avena, que puede utilizarse para preparar panqueques, panes y galletas.

Salvado de avena, una alternativa con un importante aporte de fibra que puede agregarse a distintas comidas.

Bebida de avena, que funciona como opción vegetal para acompañar desayunos y meriendas.

Una aclaración importante