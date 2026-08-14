La plancha de ropa puede acumular con el uso restos de productos, suciedad y manchas en la base, que después pueden transferirse a las prendas. Para evitarlo, existen algunos métodos caseros que permiten realizar una limpieza sencilla sin recurrir a productos específicos.

Uno de ellos consiste en utilizar sal de cocina, un ingrediente que suele estar presente en cualquier hogar y que puede ayudar a desprender determinados residuos de la superficie de la plancha.

¿Para qué sirve poner sal en la plancha de ropa?

La sal puede funcionar como un abrasivo suave, ayudando a remover restos adheridos a la base de la plancha. Esto resulta especialmente útil cuando aparecen pequeñas manchas o residuos que pueden terminar marcando la ropa durante el planchado.

Sin embargo, no se trata de un producto mágico ni sirve para eliminar cualquier tipo de suciedad. Además, es importante utilizar el método correctamente para evitar rayar o deteriorar la superficie.

¿Para qué sirve poner sal en la plancha de ropa?

Cómo limpiar la plancha con sal paso a paso

Antes de comenzar, hay que asegurarse de que la plancha esté desenchufada y completamente fría.

Colocar varias cucharadas de sal gruesa sobre una superficie plana y resistente al calor. Puede utilizarse papel de cocina grueso o un paño adecuado. Encender la plancha y seleccionar una temperatura alta, pero sin utilizar vapor. Pasar la base caliente sobre la sal realizando movimientos suaves, como si se estuviera planchando. Continuar durante unos segundos, prestando atención a las zonas donde haya residuos adheridos. Apagar y desenchufar la plancha. Cuando se haya enfriado, retirar cuidadosamente los restos de sal que hayan quedado en la superficie.

La fricción de los cristales puede ayudar a desprender determinados residuos de la base.

Cómo limpiar la plancha con sal paso a paso Shutterstock

¿La sal puede quitar manchas de la ropa?

Es importante diferenciar entre limpiar la plancha y quitar manchas de una prenda. L a sal puede ayudar a eliminar residuos de la superficie del electrodoméstico, pero no significa que pueda quitar cualquier mancha de la ropa.

Si una prenda se mancha durante el planchado, lo primero es identificar qué provocó la marca y seguir un método específico para ese tipo de tejido y suciedad.

Por eso, el principal objetivo de este truco es mantener limpia la base de la plancha y reducir la posibilidad de que los restos acumulados terminen transfiriéndose a la ropa.

Una limpieza periódica de la base ayuda a evitar la acumulación de residuos y permite mantener la plancha en mejores condiciones, especialmente si se utilizan con frecuencia productos como almidón o aprestos para la ropa.