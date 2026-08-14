La funda del celular es uno de los objetos que más se manipulan durante el día y, sin embargo, no siempre recibe una limpieza frecuente. Polvo, grasa de las manos y otros restos pueden acumularse sobre su superficie y especialmente en los bordes.

Entre los trucos caseros que se utilizan para limpiarla aparece el vinagre blanco, un producto habitual en numerosos hogares. Una pequeña cantidad diluida puede ayudar a retirar determinados restos de suciedad en algunas fundas lavables.

Sin embargo, el método tiene una condición fundamental: el vinagre debe utilizarse sobre la funda retirada del celular y no directamente sobre el teléfono. Además, no todas las fundas admiten los mismos productos de limpieza.

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Para qué sirve poner vinagre en la funda del celular

El principal objetivo de utilizar vinagre en la funda del celular es facilitar la eliminación de suciedad acumulada. Las fundas están permanentemente en contacto con las manos, mesas, bolsillos, bolsos y numerosas superficies.

Con el paso del tiempo pueden aparecer restos de grasa, polvo o manchas. El vinagre blanco contiene ácido acético y su acidez explica parte de sus propiedades como producto doméstico de limpieza.

Eso no significa que haya que empapar la funda del celular. Para una limpieza doméstica, una pequeña cantidad diluida y aplicada con un paño puede resultar suficiente en materiales compatibles.

La funda debe retirarse siempre antes de comenzar. De esta forma se evita que el líquido llegue accidentalmente al puerto de carga, altavoces, micrófonos, cámaras u otras aberturas del smartphone.

Cómo limpiar la funda del celular con vinagre paso a paso

Antes de utilizar cualquier producto, es recomendable consultar las indicaciones del fabricante de la funda. Si el material admite este tipo de limpieza, el procedimiento debe realizarse lejos del dispositivo.

El primer paso es retirar completamente la funda del celular. Nunca conviene intentar limpiarla con el smartphone todavía colocado en su interior, especialmente si se utilizará cualquier tipo de líquido.

Después se puede humedecer ligeramente un paño suave con vinagre blanco diluido en agua. La clave es utilizar poca cantidad: el objetivo es limpiar la superficie y no sumergir innecesariamente la funda.

Con el paño se pueden repasar las zonas que acumulan mayor cantidad de suciedad, como los bordes, las esquinas y la parte posterior. En las áreas cercanas a los orificios puede utilizarse un paño o elemento suave que no dañe el material.

Una vez terminada la limpieza, hay que retirar cualquier resto del producto y dejar que la funda se seque completamente antes de volver a colocar el celular. No debe quedar humedad atrapada entre la carcasa y el dispositivo.

En qué fundas no conviene utilizar vinagre

El truco del vinagre en la funda del celular no debe aplicarse automáticamente sobre cualquier material. Una funda transparente sencilla y una carcasa de cuero, por ejemplo, requieren cuidados completamente diferentes.

El cuero natural es uno de los casos en los que conviene evitar experimentos caseros. Los productos ácidos pueden alterar el acabado, resecar el material o modificar su apariencia. Lo mismo puede ocurrir con determinados revestimientos, estampados y superficies especiales.

También hay que tener cuidado con fundas que incorporan piezas metálicas, componentes electrónicos, baterías, iluminación o accesorios integrados. En estos casos, introducir líquidos puede resultar contraproducente.

Si se desconoce de qué material está fabricada la funda del celular, lo más prudente es seguir las instrucciones del fabricante y utilizar únicamente los productos que este recomiende.

Antes y después en fundas para el celular. Fuente: archivo.

Cada cuánto conviene limpiar la funda del celular

No existe una frecuencia única para todos los usuarios. Depende del uso del teléfono, de los lugares donde se apoye y de la cantidad de suciedad que acumule la carcasa.

Una persona que utiliza constantemente el smartphone y lo coloca sobre numerosas superficies probablemente tendrá que limpiar la funda del celular con mayor frecuencia que alguien que hace un uso menos intensivo.

La limpieza periódica también evita que la grasa y otros restos permanezcan durante largos períodos sobre el material. Esto puede facilitar considerablemente el mantenimiento de la funda.

El vinagre blanco puede ser una alternativa para determinados materiales compatibles, pero no es imprescindible ni adecuado para todas las carcasas. Agua, un paño suave o los métodos indicados específicamente por el fabricante pueden ser opciones mejores según el modelo.