Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para sacar los rayones de los lentes en segundos

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Los lentes forman parte de la rutina diaria de millones de personas, pero el uso constante, el contacto con el polvo y una limpieza inadecuada pueden provocar rayones que afectan tanto la apariencia como la calidad de la visión.

Aunque muchas personas recurren a remedios caseros o productos de limpieza convencionales, especialistas en óptica advierten que algunos de ellos pueden deteriorar los recubrimientos de los cristales. En su lugar, recomiendan un procedimiento simple que ayuda a disminuir las marcas superficiales y mantener las gafas en mejores condiciones.

¿Por qué se rayan los lentes con el uso diario?

Los cristales pueden deteriorarse por distintas situaciones habituales, entre ellas:

Limpiarlos en seco o con telas que no son adecuadas.

Guardarlos sin estuche dentro de bolsos o mochilas.

El contacto con polvo, arena u otras partículas.

El desgaste provocado por el uso continuo.

Si bien muchos lentes cuentan con tratamientos endurecidos o antirreflejo, ninguno está completamente protegido frente al paso del tiempo, por lo que una limpieza correcta resulta fundamental.

Los productos que no se recomiendan para limpiar las gafas

Algunos métodos caseros pueden causar más daños que beneficios. Los especialistas desaconsejan utilizar:

Vinagre.

Limón.

Limpiadores abrasivos.

Productos químicos agresivos.

Asimismo, explican que el jabón convencional puede dejar residuos sobre los cristales, lo que genera reflejos y reduce la calidad de la visión.

¿Cómo limpiar los lentes correctamente?

Los ópticos recomiendan utilizar únicamente elementos que no dañen los tratamientos aplicados sobre los cristales. Entre ellos se encuentran:

Agua corriente para retirar polvo y partículas.

Jabón neutro para eliminar grasa y suciedad.

Paño de microfibra limpio.

Limpiadores o toallitas diseñados específicamente para lentes.

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El paso a paso para reducir los rayones superficiales

Para obtener un mejor resultado, los especialistas aconsejan seguir este procedimiento:

Humedecer completamente los lentes con agua corriente. Colocar una pequeña cantidad de jabón neutro sobre los dedos y limpiar suavemente ambos cristales con movimientos circulares. Enjuagar con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de jabón. Secar utilizando un paño de microfibra limpio, sin ejercer demasiada presión.

Este método no elimina rayones profundos, p ero sí puede disminuir las marcas superficiales , mejorar la transparencia de los cristales y contribuir a prolongar la vida útil de las gafas.

Cómo evitar que los lentes vuelvan a rayarse

Para conservarlos en buen estado, los expertos aconsejan adoptar algunos hábitos sencillos:

Guardarlos siempre dentro de un estuche rígido.

Evitar limpiarlos con prendas de vestir o papel.

Utilizar únicamente gamuzas de microfibra limpias.

No apoyarlos sobre superficies ásperas.

Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas.

La recomendación, difundida por especialistas de General Ópticas, ganó popularidad porque puede realizarse en pocos minutos, con elementos fáciles de conseguir y sin necesidad de recurrir a productos costosos o tratamientos especiales.