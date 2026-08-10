La mejor forma de eliminar el sarro concentrado de la canilla.

Con el paso del tiempo, la acumulación de minerales presentes en el agua puede generar sarro en las canillas, especialmente alrededor del aireador, la zona por donde sale el agua. Cuando el depósito aumenta, puede obstruir parcialmente los pequeños orificios y hacer que el chorro pierda fuerza.

Aunque existen diferentes productos para limpiar el sarro, hay un método casero que permite actuar directamente sobre la zona afectada.

Cómo eliminar el sarro de la canilla con vinagre

El truco consiste en colocar una bolsa con vinagre alrededor de la canilla para ayudar a remover el sarro acumulado.

El procedimiento es sencillo y no requiere desmontar la canilla. Para realizarlo, se necesita una bolsa de plástico pequeña, vinagre blanco y una banda elástica o algún elemento que permita sujetarla.

El paso a paso es el siguiente:

Llenar una bolsa con suficiente vinagre blanco como para cubrir la parte de la canilla donde se acumuló el sarro. Colocar la bolsa alrededor de la canilla, procurando que la zona con depósitos quede completamente en contacto con el vinagre. Sujetar la bolsa con una banda elástica para evitar que se caiga o pierda el líquido. Dejar actuar durante varias horas para que el vinagre pueda ablandar los depósitos minerales. Retirar la bolsa y limpiar la zona con una esponja o paño. Abrir la canilla y dejar correr agua durante unos segundos para eliminar los restos.

Si la acumulación es importante, puede ser necesario repetir el procedimiento o desmontar el aireador para realizar una limpieza más profunda.

La mejor forma de eliminar el sarro concentrado de la canilla. Gemini IA.

Por qué el vinagre ayuda a eliminar el sarro

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver los depósitos minerales de carbonato de calcio que forman buena parte del sarro.

Al mantener la zona en contacto con el vinagre durante un período prolongado, los depósitos pueden ablandarse y resultar más fáciles de retirar posteriormente.

Por este motivo, el método de la bolsa resulta práctico: permite mantener el vinagre en contacto con una parte de la canilla que sería difícil de sumergir de otra manera.

El sarro puede reducir la presión del agua

Uno de los lugares donde más fácilmente se acumula sarro es el aireador de la canilla. Esta pequeña pieza contiene una malla que ayuda a regular el flujo de agua, pero también puede retener partículas y depósitos minerales.

Cuando los orificios quedan parcialmente obstruidos, el agua puede salir con menos fuerza o de manera irregular.

Por eso, mantener limpio el aireador ayuda a evitar que la acumulación de sarro termine afectando el flujo de agua. Sin embargo, si la baja presión se mantiene incluso después de limpiar la canilla, el problema puede encontrarse en otra parte de la instalación.

Cómo prevenir la acumulación de sarro

Además de realizar una limpieza periódica, existen algunas medidas que pueden ayudar a evitar que el sarro vuelva a concentrarse en la canilla:

Limpiar regularmente el aireador.

Secar los restos de agua alrededor de la grifería.

Revisar periódicamente la salida de agua.

Realizar una limpieza más profunda cuando se detecten depósitos blancos.

No dejar que la acumulación avance hasta obstruir los pequeños orificios del aireador.

De esta manera, una limpieza sencilla con vinagre blanco puede ayudar a mantener la canilla libre de depósitos minerales y favorecer un flujo de agua adecuado.