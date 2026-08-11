El método es fácil de aplicar y puede reducir la cantidad de pasadas necesarias para dejar la ropa sin arrugas.

Planchar la ropa puede llevar más tiempo del esperado, sobre todo cuando las prendas acumulan arrugas difíciles de quitar. Sin embargo, un sencillo truco con un elemento que suele estar presente en cualquier cocina puede ayudar a agilizar esta tarea doméstica.

Se trata de colocar papel aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar, una técnica que aprovecha la capacidad del material para reflejar el calor. El método es fácil de aplicar y puede reducir la cantidad de pasadas necesarias para dejar la ropa sin arrugas.

Cómo colocar el papel aluminio debajo de la tabla de planchar

Para aplicar este truco, primero hay que retirar la funda de la tabla de planchar y extender una lámina de papel aluminio sobre la superficie. Es importante que quede lo más lisa posible, sin pliegues ni arrugas que puedan generar una distribución irregular del calor.

Una vez colocada la lámina, se debe volver a poner la funda de la tabla por encima. De esta manera, el aluminio queda entre la superficie de la tabla y la tela que la recubre, mientras la ropa se coloca normalmente sobre la funda.

La recomendación es utilizar el lado brillante del aluminio hacia arriba, ya que su superficie reflectante ayuda a devolver parte del calor hacia la prenda. La lámina debe cubrir la zona de planchado de manera uniforme.

Además, no es necesario colocar la ropa directamente sobre el papel aluminio. El material debe permanecer debajo de la funda, ya que así se evita que entre en contacto directo con las prendas durante el planchado.

Por qué el papel aluminio puede acelerar el planchado

El funcionamiento del truco está relacionado con la capacidad reflectante del aluminio. Cuando la plancha calienta la prenda, parte de esa energía térmica llega a la tabla y puede perderse en la superficie, mientras que el papel aluminio ayuda a reflejar el calor nuevamente hacia la tela.

Esto permite que la parte inferior de la prenda también reciba calor, generando un efecto similar al de planchar ambos lados al mismo tiempo. Como consecuencia, las arrugas pueden desaparecer con menos pasadas de la plancha.

La técnica puede resultar especialmente práctica al planchar grandes cantidades de ropa, ya que reducir el número de movimientos necesarios permite completar la tarea en menos tiempo. También puede disminuir el tiempo durante el cual la plancha permanece encendida.

Sin embargo, el efecto puede variar según el tipo de tela, la temperatura utilizada y el estado de las prendas. Por eso, no debe interpretarse como una garantía de que el tiempo de planchado se reducirá exactamente a la mitad.

El detalle que hay que tener en cuenta al usar este truco

Uno de los puntos fundamentales es que el papel aluminio permanezca completamente cubierto por la funda de la tabla. Colocar la ropa directamente sobre el aluminio no es la forma recomendada de aplicar el método, ya que la superficie debe funcionar como una capa reflectante debajo de la tela.

También conviene revisar que la lámina esté bien extendida antes de volver a colocar la funda. Una superficie lisa permite que el calor se distribuya de manera más uniforme y evita que los pliegues del aluminio puedan marcar la tela.

Este truco no requiere modificar la plancha ni utilizar productos adicionales. Basta con incorporar una lámina de papel aluminio a la tabla para aprovechar la reflexión del calor durante el proceso.

El papel aluminio, además, tiene otros usos domésticos que van más allá de la cocina. Good Housekeeping recoge distintas aplicaciones para este material, entre ellas ayudar a limpiar utensilios, eliminar óxido superficial y recuperar el brillo de piezas de plata.