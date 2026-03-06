En los últimos años, los trucos caseros para el cuidado de la ropa ganaron popularidad gracias a su bajo costo y su efectividad. Uno de los métodos que más circula en redes y medios es agregar pimienta negra molida en el lavarropas. Se trata de una práctica recomendada para proteger el color de las prendas oscuras y mejorar la calidad del lavado. La pimienta negra actúa como un abrasivo natural muy suave, capaz de desprender los residuos de detergente que se acumulan en las fibras textiles y que suelen ser los responsables de que la ropa negra, azul marino o bordó pierda intensidad con los lavados. Su textura granulada ayuda a remover esta “película opaca” que apaga los colores, permitiendo que la prenda recupere su brillo original. Este método se volvió viral porque las partículas de detergente y suavizante, al adherirse con cada ciclo, recubren los tejidos y generan ese efecto grisáceo tan común. La pimienta funciona entonces como un “microexfoliante textil”, liberando los tonos reales sin dañar la tela y sin dejar manchas ni aromas, ya que se elimina por completo durante el enjuague. Respecto al modo de uso, los especialistas recomiendan aplicar una cucharadita de pimienta negra molida directamente en el tambor, junto a la ropa, nunca en el compartimento del detergente. Además, se sugiere lavar con agua fría, ya que el agua caliente puede fijar aún más los residuos y anular el efecto del truco. Este método es ideal cuando la ropa oscura comienza a verse apagada, cuando quedan restos de jabón visibles o como refuerzo ocasional en prendas de uso frecuente. En síntesis, agregar pimienta negra al lavarropas es un truco simple, económico y avalado por múltiples medios, capaz de prolongar la vida útil de las prendas oscuras y mejorar la calidad del lavado sin productos adicionales.