La combinación de limón y vinagre se volvió uno de los trucos caseros más populares por su costo bajo, su practicidad y su gran capacidad para limpiar distintas superficies del hogar. Ambos ingredientes son ácidos y, al unirse, potencian su acción limpiadora en forma natural. El vinagre contiene ácido acético, mientras que el limón aporta ácido cítrico. Esta combinación ofrece un poder limpiador que ayuda a remover grasa, desinfectar superficies y neutralizar malos olores en el hogar. Gracias a su acidez, la mezcla actúa como un limpiador natural que no requiere productos químicos agresivos. También funciona como ambientador natural, dejando un recipiente con la mezcla cerca de un área con mal olor. Mezclar limón y vinagre es un truco doméstico eficaz, económico y natural. Si bien no reemplaza a un desinfectante de supermercado para higiene profunda, resulta ideal para la limpieza cotidiana, la eliminación de grasa y la neutralización de olores.