Los beneficios de la cúrcuma y la pimienta negra.

Mantener el equilibrio del cuerpo no depende únicamente del ejercicio físico, sino también de una alimentación diaria equilibrada que aporte los nutrientes necesarios para un correcto funcionamiento del organismo.

En ese marco, la cúrcuma, una raíz de la familia de las zingiberáceas, se ha posicionado como un ingrediente natural con múltiples beneficios para la salud general.

Especialistas recomiendan consumirla junto con pimienta negra, ya que esta combinación mejora la absorción de sus compuestos activos y potencia sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Mezclar pimienta con cúrcuma: el secreto ancestral para combatir los dolores y reducir la inflamación.

¿Cuáles son los beneficios de la cúrcuma?

Según Anya Guy, dietista de Mayo Clinic, la cúrcuma tiene compuestos antiinflamatorios naturales llamados curcuminoides, a los cuales se les ha atribuido efectos positivos sobre varias enfermedades.

Entre las afecciones y problemas de salud más conocidos se destacan la diabetes tipo 2, la enfermedad inflamatoria intestinal y la obesidad.

Algunos especialistas aseguran que cuenta con un efecto muy similar al del vinagre de manzana: reducir niveles de colesterol, triglicéridos en sangre, glucosa. En este aspecto, ofrece otras ventajas, tales como:

Regular el azúcar en sangre

Es sabido que el componente principal de la cúrcuma es la curcumina, un compuesto con propiedades antioxidantes. Su incorporación y mezcla con la leche tradicional pueden conducir a controlar la sensibilidad a la insulina, y, por ende, disminuir los niveles de glucosa en sangre, ya que un alto porcentaje podría ser un indicador de padecimiento de diabetes.

Fortalecer el sistema inmunológico

Las propiedadesantibacterianas, antiinflamatorias y antivirales que aportan la cúrcuma, el jengibre y el resto de las especias conducen a mantener un sistema inmune fortalecido.

Mejorar la digestión

Al mismo tiempo, al reducir la inflamación, permite llevar a cabo el proceso digestivo de forma adecuada. Su consumo estimula la producción de enzimas digestivas, facilitando el alivio de diversos síntomas, tales como la indigestión, la hinchazón y el estreñimiento.

La cúrcuma cuenta con grandes beneficios, tales como reducir los niveles de colesterol. Foto: Archivo.

¿Cómo debe consumirse la cúrcuma?

Si bien no existe suficiente evidencia que respalde todos los beneficios de la cúrcuma que se suelen promover, en algunos casos se ha visto efectos beneficiosos en los individuos que la consumen.

Si bien existen tres maneras distintas de consumirla, raíz, en polvo o en cápsulas , la última presentación es una de las más fáciles de ingerir. En la actualidad, existen algunas marcas que venden cápsulas o bolsitas para elaborar té de cúrcuma con más facilidad.

¿Cómo preparar té de cúrcuma casero?

Ingredientes

1 taza de agua

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo (o 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada)

1/4 cucharadita de jengibre en polvo (opcional, o 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado)

(opcional, o 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado) Pimienta negra molida (una pizca, para mejorar la absorción de la cúrcuma)

Miel o sirope de agave al gusto (opcional)

Jugo de limón al gusto (opcional)

Mezclar y usar pimienta negra con cúrcuma.

Instrucciones