La astrología utiliza el calendario lunar para entender cómo las fases de la Luna y su recorrido por los signos del zodíaco influyen en distintos ámbitos de la vida cotidiana como, por ejemplo, las emociones, las energías y los momentos favorables para distintas actividades. En este sentido, existe un día ideal para hacer un cambio de look, según la astróloga e influencer, Mia Astral. Asimismo, recomendó qué días es ideal para hacer un tratamiento reparador de pelo y qué días no cortar el pelo. Mía Astral compartió un calendario para realizar distintas actividades y tener el mejor resultado, según las fases de la luna. En cambio, las personas que tienen planeado realizar algún tratamiento para reparar el pelo, el 18 de marzo, cuando haya luna nueva. Debajo de la publicación, explicó: “En marzo seguimos en eclipses ahora también Mercurio Retrogrado. Evalúen muy bien ya que los eclipses traen finales y también oportunidades, pero no podemos darnos el lujo de evaluar con la mentalidad del pasado”. En resumen, este listado de la astróloga puede servir como punto de referencia para saber los momentos favorables para realizar distintas actividades durante el mes de marzo.