TalkPics es una aplicación gratuita que ayuda a los niños no verbales a comunicarse con fotos reales, pictogramas y la voz de su familia. (Imagen ilustrativa)

Pedir un vaso de agua, un plato de fideos o un día de playa parece lo más sencillo del mundo, hasta que un niño no puede decirlo con palabras. En muchas casas, los desafíos lingüísticos abren una brecha entre lo que se quiere y lo que se logra expresar, y esa distancia se llena con gestos, señales y mucha paciencia.

Esa es la realidad que vive Sebastián Andrada con su hija Amelia, de 11 años, que tiene autismo y se comunica con gestos y señalando lo que quiere, según relató en una entrevista con El Cronista España. Para responder a esa condición surgió TalkPics, una herramienta de comunicación con fotos y pictogramas que él mismo programó, sin anuncios ni cuentas de usuario y que se puede usar sin conexión a internet.

Lo que empezó como una solución casera pensada para su familia ya despertó el interés de organizaciones, colegios y asociaciones de distintos países. Hoy está disponible en diez idiomas, entre ellos castellano, catalán, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, letón, ucraniano y ruso.

Una herramienta gratuita pensada para Amelia

“Con mi hija nos entendíamos con gestos y señalando lo que quería”, contó Andrada sobre cómo era la comunicación en casa. En el colegio de la niña utilizan otra aplicación, con partes de pago, y cuando él empezó a mirar lo que había en el mercado se encontró con opciones que costaban cientos de euros.

“Yo quería algo gratuito, con fotos de nuestras propias cosas y que funcione sin internet”, explicó. Así que decidió, en sus palabras, “hacer la mía y regalarla”.

Las fotos de los objetos y las personas de cada casa se combinan con los pictogramas de ARASAAC para armar un tablero propio. Cortesía

El primer pedido llegó cuando Amelia señaló los pictogramas de un vaso de agua, de fideos y de la playa. Por ahora es su padre quien le muestra las opciones y ella elige, porque aún no maneja la aplicación de forma autónoma.

Fotos reales, voz familiar y pictogramas de ARASAAC

La idea central de TalkPics es que la foto de la taza de casa comunica más rápido que un dibujo genérico. “Con la foto, el niño reconoce lo suyo sin tener que interpretar un símbolo”, señala Andrada. El cuidador toma o sube imágenes de las cosas, las personas y los lugares del día a día del niño, les pone nombre y arma así un tablero propio. Cuando el niño toca una foto, esta se agranda hasta ocupar la pantalla y el dispositivo dice la palabra en voz alta, con uno o dos toques.

Para lo que no se puede fotografiar, como “quiero”, “dolor” o “triste”, la aplicación incorpora los pictogramas de ARASAAC, el catálogo del Gobierno de Aragón. Se buscan con internet una sola vez, quedan guardados y después funcionan sin conexión.

La voz también es parte de la propuesta. “Los niños suelen responder mejor a una voz conocida”, afirma Andrada, y por eso la aplicación permite que mamá, papá o quien los acompaña grabe la palabra y esa grabación suene en lugar de la voz del dispositivo.

Además, tiene categorías para ordenar el contenido, varios perfiles y un modo simple con tarjetas más grandes y sin botones de edición. Un bloqueo evita que el niño borre algo o salga de la pantalla por error. Para los más sensibles además incluye colores suaves, control de volumen, modo silencio y un modo calma que reduce el movimiento. La versión más reciente suma una tira de frases que permite encadenar varios pictogramas, y cada familia la activa en Ajustes cuando lo considera oportuno.

Sin anuncios, sin cuentas de usuario y con las fotos guardadas solo en el dispositivo, la aplicación se puede usar incluso sin conexión a internet. Cortesía

Privada, sin conexión y lista en pocos minutos desde el navegador

Para Andrada, la privacidad fue una decisión de partida. “Son fotos de menores, de su casa y de su cara”, recuerda, y advierte que “en un servidor ajeno ya no controlás quién las ve, cuánto tiempo se guardan ni qué pasa si hay una filtración”. Por eso TalkPics no tiene cuentas ni rastreo, y las imágenes y las grabaciones solo salen del dispositivo si la familia decide exportar una copia de seguridad , algo que también puede hacerse sin las fotos. Es la vía para pasarlas a otro móvil o compartirlas con un terapeuta.

La aplicación se instala desde el navegador, sin pasar por ninguna tienda. En iPhone y iPad se abre el enlace con Safari, se pulsa Compartir y se elige Añadir a pantalla de inicio. En Android se abre con Chrome y, desde el menú de los tres puntos, se elige Instalar aplicación. En el ordenador se puede usar directamente desde Chrome, Edge o Safari, sin instalar nada.

La primera vez hace falta internet para abrirla y después funciona sin conexión, en casa, en el coche o en el supermercado. Solo la búsqueda de pictogramas de ARASAAC la requiere. En iPhone y iPad el navegador y el icono de inicio guardan los datos por separado, así que conviene instalar primero el icono y cargar las fotos desde la aplicación ya instalada.

Un proyecto personal, sin costes y sostenido con donaciones

Detrás de TalkPics no hay una asociación ni una fundación, y tampoco financiación. Andrada trabaja solo en el proyecto, que sostiene junto con su empleo como analista sénior de Tecnología y Operaciones de Red en Bacardi. Para programar, se apoya en herramientas de inteligencia artificial, entre ellas Claude, que le permiten avanzar rápido con el poco tiempo libre que tiene. Con ese ritmo sumó el letón en una semana, a pedido de una asociación de autismo de Letonia.

Mantenerla no le cuesta dinero, pero sí tiempo. En un momento pensó en cobrar por la aplicación, pero lo descartó. En cambio, pide donaciones voluntarias desde un euro, que pueden hacerse por PayPal o Bizum. Si bien todavía no recibió ninguna, no es lo que más le importa. “Lo que me interesa es ayudar a estos chicos y a sus familias, porque cuando un hijo no puede comunicarse nos afecta a todos en la casa”, sostiene.

Si las donaciones llegan, servirían para mantener la aplicación y la web sin anuncios, sumar mejoras, pictogramas e idiomas, seguir regalándole a familias y escuelas y delegar parte del trabajo.

Diez idiomas y pedidos de organizaciones de varios países

En poco tiempo, Andrada recibió unos cinco pedidos de organizaciones de autismo de Barcelona, de una ONG de Canadá, de un colegio y de otras entidades. Ya ofreció la herramienta gratis a escuelas y organizaciones que trabajan con niños.

Cada familia configura la aplicación a su medida, activa funciones como la tira de frases y elige entre los diez idiomas disponibles. Cortesía

Sobre el aporte profesional, Andrada aclaró que no hubo una colaboración formal con terapeutas ni un equipo que diseñará la herramienta. Se apoyó en lo que publican logopedas y organizaciones de autismo de España y otros países y en las conversaciones con las logopedas de Amelia sobre comunicación aumentativa. “Me gustaría que más logopedas la prueben y me digan qué cambiar”, planteó.

Con diez idiomas, una versión que ya permite armar frases y pedidos que llegan desde distintos países, TalkPics sigue creciendo con la misma premisa con la que nació, ser gratuita, sin anuncios y con las fotos guardadas solo en cada dispositivo. Andrada planea seguir sumando idiomas, familias y colegios.