Notebook que no enciende: por qué cargarla toda la noche no sirve y cómo diagnosticarla correctamente.

Con el correr del tiempo, los productos tecnológicos pueden presentar fallas en su funcionamiento debido al deterioro o a su vida útil. En el caso de las notebooks, pueden presentar fallas en el encendido y en la batería, aunque no siempre es un caso grave y en muchas ocasiones se diagnostica la falla antes de llevársela a un especialista.

El primer impulso es dejarla enchufada toda la noche, pero esa maniobra casi nunca resuelve el problema. En este sentido, conviene entender qué pasa dentro de una batería de notebook cuando falla.

Este problema puede tener tres orígenes: un mal suministro eléctrico, un hardware deficiente o un mal funcionamiento del monitor. Lo primero es descartar la alimentación.

Por qué cargarla toda la noche no sirve

La respuesta es sencilla: el litio no admite sobrecarga ni carga de mantenimiento. Esto quiere decir que, cuando la batería está llena, el cargador corta la corriente.

En otras palabras, una carga completa, en la mayoría de las notebooks, lleva entre 2 y 3 horas. En conclusión, dejarla enchufada toda la noche no suma una solución.

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Cómo diagnosticarla correctamente paso a paso

Quitar la batería de la notebook.

Conectar el equipo a un tomacorriente que funcione.

Confirmar que el enchufe anda, conectando otro aparato.

Intentar encender la notebook solo con el cargador.

Si enciende, “el problema no es el suministro eléctrico, sino la batería”, según HP Argentina. En este caso, se podrá utilizar la notebook solo con corriente alterna, es decir, siempre se tendrá que utilizar conectada y la solución definitiva es comprar una batería nueva.

En el caso de que se trate de una batería interna que no se puede quitar, lo recomendable es llevarlo a un servicio técnico.

En cambio, si la batería no es la causa, se deben revisar otros puntos:

Batería del CMOS : se trata de una batería distinta de la principal, cuya función es almacenar las configuraciones de la tarjeta madre. Suele fallar en equipos viejos que pasan mucho tiempo apagados. Se puede reemplazar por otro.

Pantalla : si el botón de encendido brilla y se escucha el ventilador, pero no la pantalla no muestra imagen, falla el inversor de la pantalla y hay que reemplazarlo.

Dispositivos externos: desconectar USB, discos o DVD, porque el BIOS puede intentar iniciar desde ellos y la notebook se “congela”.

En conclusión, HP sugiere revisar estos puntos en orden: primero la alimentación, después la batería y recién el resto de los componentes. Con estas pruebas, el usuario puede saber el origen de la falla de la notebook y tomar decisión en función de ello.