A la hora de usar el celular mientras se carga hay que tener cuidado principalmente con el aumento de la temperatura.

Utilizar el celular mientras se encuentra enchufado no daña la batería ni perjudica su vida útil, aunque sí provoca que el dispositivo tarde más tiempo en completar el proceso de carga .

De acuerdo con especialistas en ingeniería electrónica y representantes de soporte técnico, las baterías de ion de litio cuentan con sistemas que gestionan la entrada de electricidad y el consumo de energía de forma simultánea, identificando al sobrecalentamiento por uso intensivo como el único aspecto de cuidado durante la carga.

Cómo funcionan las baterías de litio y por qué se reduce la velocidad de carga

Las baterías de ion de litio utilizadas en la telefonía móvil moderna disponen de dos terminales que regulan la energía: uno administra la electricidad que ingresa desde el enchufe y el otro abastece al teléfono para ejecutar sus tareas.

Jaime Rodríguez Arribas, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), explica que el ritmo de carga depende de la diferencia entre la corriente que entra y la que consume el equipo.

Imagen ilustrada con Gemini

Al haber una diferencia positiva, la batería continúa cargándose, aunque a una velocidad menor hasta completarse.

¿Qué puede hacer que cargue aún más lento o que se caliente la batería?

A la hora de usar el celular mientras se carga hay que tener cuidado principalmente con el aumento de la temperatura.

Las compañías aconsejan evitar el celular mientras se encuentra conectado a la corriente, ya que un consumo excesivo o el uso de aplicaciones pesadas como juegos puede sobrecalentar la batería.

Sacando esta problemática, no existen otros riesgos para el dispositivo .

Para cuidar la salud de la batería a largo plazo, expertos universitarios de la UPM sugieren alejar los equipos de fuentes de calor (especialmente cuando supera los 25 °C) y procurar que el dispositivo esté bien ventilado para evitar que pierda energía más rápido o se degrade con el tiempo.

¿Es mejor dejarlo descargar del todo antes de enchufarlo?

Existe un mito que se suele repetir hasta el día de hoy en el cual se recomienda esperar a que el dispositivo se descargue hasta llegar al 0%.

Esta afirmación es falsa, ya que las baterías actuales no sufren de “efecto memoria” (la pérdida de capacidad por hacer cargas incompletas)

Para que la batería te dure lo máximo posible , los especialistas recomiendan: