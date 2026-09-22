Nueva guía de recomendaciones del Gobierno catalán: desaconseja los smartphones y las redes sociales antes de los 16 años (foto: Freepik/Magnific)

La Generalitat de Cataluña, en España, ha establecido una nueva guía de recomendaciones elaborada por el Departamento de Salud sobre el uso de la tecnología durante la infancia y adolescencia. Específicamente, recomienda posponer hasta los 16 años la compra del primer móvil y el acceso a las redes sociales.

El documento también advierte sobre la exposición a las pantallas entre los 0 y los 3 años, salvo un uso ocasional y supervisado para videollamadas familiares. A partir de esa edad, las recomendaciones varían según las distintas etapas del desarrollo.

Según informó EFE, la guía servirá como base técnica para un paquete de más de 60 medidas que la Comisión Interdepartamental de la Generalitat prevé ratificar el próximo 28 de septiembre. También sustentará el futuro anteproyecto de ley sobre pantallas anunciado por el Govern, que el Ejecutivo catalán prevé tener preparado en marzo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la iniciativa durante una jornada sobre bienestar digital y aseguró que su Ejecutivo busca desarrollar un modelo propio de protección digital de la infancia y la adolescencia. Esa futura regulación todavía no está aprobada, por lo que las pautas difundidas funcionan únicamente como recomendaciones de salud pública.

Qué recomienda Cataluña sobre las pantallas según la edad

La guía divide sus recomendaciones en cinco etapas y plantea introducir progresivamente la tecnología a medida que aumenta la edad del menor:

Entre los 0 y los 3 años: el Departamento de Salud desaconseja la exposición a las pantallas, con la excepción de videoconferencias familiares ocasionales realizadas con supervisión adulta.

Entre los 4 a 6 años: recomienda limitar su uso a un máximo de 30 minutos algún día a la semana, siempre acompañados por un adulto y evitando que utilicen los dispositivos de manera autónoma.

Entre los 7 y los 11 años : la guía propone una introducción gradual de la tecnología orientada al aprendizaje de competencias emocionales y al desarrollo del pensamiento crítico.

Entre los 12 a 15 años: el documento aconseja priorizar teléfonos móviles sin conexión a internet , evitar el acceso a las redes sociales y utilizar herramientas de supervisión parental para controlar tanto los tiempos de uso como los contenidos.

A partir de los 16 años: la guía contempla la introducción del móvil y el acceso a las plataformas digitales, acompañados de pautas para promover un uso autónomo y responsable y establecer períodos de desconexión.

Nueva guía de recomendaciones del Gobierno catalán: desaconseja los smartphones y las redes sociales antes de los 16 años (foto: Freepik)

Por qué la Generalitat recomienda retrasar el acceso a las redes sociales

La nueva Guía de Salud Digital fue elaborada por el Departamento de Salud de la Generalitat a partir del análisis de alrededor de 700 estudios científicos. Según explicó la subdirectora general de Adicciones, Lluïsa Conejos, la revisión examina los posibles efectos físicos, psicológicos y sociales asociados al uso de pantallas durante las distintas etapas del desarrollo.

Entre los aspectos examinados figuran el desarrollo cognitivo y emocional, el sueño, la actividad física y determinados problemas asociados a una exposición excesiva o inadecuada a los dispositivos digitales. Por este motivo, el Departamento de Salud plantea que el acompañamiento debe adaptarse a la edad y no limitarse únicamente a establecer un número de horas frente a la pantalla.

Los datos divulgados junto con la guía muestran además que el acceso al teléfono móvil se produce a edades tempranas. Según las cifras presentadas por Salud, la edad media de acceso al primer móvil es de 10,8 años y el 82,4% de la población joven cuenta con teléfono propio.

Por lo tanto, la propuesta de retrasar las redes sociales hasta los 16 años se enmarca en una recomendación más amplia para acompañar progresivamente a los menores en el entorno digital. A su vez, busca desarrollar capacidades de autonomía y pensamiento crítico antes de ampliar su acceso.