El Feng Shui, la antigua filosofía oriental que estudia la relación entre las personas y su entorno otorga un papel central a las plantas de interior como herramientas para equilibrar la energía de los espacios.

Entre todas las especies disponibles, el potus (Epipremnum aureum) se destaca como una de las más recomendadas: resistente, adaptable y fácil de cuidar. Es considerada por los expertos en esta tradición como una aliada para atraer prosperidad y bienestar al hogar.

Sin embargo, no basta con tener la planta: el lugar donde se la coloca es tan importante como la planta en sí misma. Según el Feng Shui, cada rincón de la casa tiene una carga energética distinta, y elegir bien la ubicación del potus puede potenciar sus beneficios o, por el contrario, neutralizarlos.

Los mejores lugares para ubicar el potus

De acuerdo con esta tradición, el potus funciona especialmente bien en zonas donde la energía tiende a quedar estancada: esquinas oscuras, pasillos poco transitados o el área cercana a los escritorios de trabajo. El especialista Álvaro Pedrera, consultado por la revista El Mueble, señaló que esta planta contribuye a equilibrar los ambientes y favorece la prosperidad en el entorno doméstico.

El recibidor es otro punto estratégico: al ser la primera zona que se atraviesa al entrar al hogar, colocar allí un potus ayudaría a que la energía ingrese y circule de manera fluida. La cocina y el comedor también aparecen como ubicaciones favorables: en la primera fomenta la abundancia; en el segundo, contribuye a mantener un clima sereno durante las comidas.

El abono casero que necesita un potus para crecer fuerte y más verde (foto: archivo).

Dónde no colocar el potus

El Feng Shui desaconseja ubicar el potus en el dormitorio, ya que su presencia podría interferir con la calidad del descanso. El baño también queda descartado: según esta filosofía, la abundancia que la planta atrae podría “escaparse” a través del desagüe.

Variedades y cuidados esenciales de la planta

El potus es reconocible por sus hojas en forma de corazón, que según la variedad pueden presentar vetas blancas o amarillas. Las más populares son el potus dorado y la Reina de Mármol, apreciadas tanto por su estética como por su sencillo mantenimiento.

En su hábitat natural, esta especie puede alcanzar los 20 metros de altura, aunque en interiores su crecimiento es mucho más acotado. Para mantenerlo en óptimas condiciones, conviene colocarlo en ambientes con luz indirecta brillante, regarlo con moderación y mantener temperaturas de entre 16 °C y 21 °C.

Un dato importante a tener en cuenta: la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) advierte que el potus es tóxico para mascotas y niños, por lo que se recomienda ubicarlo siempre fuera de su alcance.