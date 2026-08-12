Las hormigas pueden convertirse en un problema frecuente para quienes tienen plantas en maceta, huertos o árboles frutales, especialmente cuando encuentran condiciones favorables para desplazarse por los tallos y llegar a las hojas.

Para evitarlo, existe un truco casero que utiliza elementos fáciles de conseguir: algodón, cinta adhesiva y ajo. La idea consiste en crear varias barreras alrededor de la planta para dificultar el paso de las hormigas y otros pequeños insectos.

La creolina es usada en zonas rurales para el control de plagas, pero su aplicación requiere cuidado. (Fuente: Archivo)

¿Para qué sirve poner algodón y cinta en las plantas?

El primer paso consiste en colocar cinta de doble cara alrededor de una parte del tronco o tallo. También puede utilizarse cinta de carrocero o fabricar una superficie adhesiva colocando cinta transparente tradicional de manera que la parte pegajosa quede expuesta hacia afuera. Cuando las hormigas intentan subir, sus patas pueden quedar adheridas y esto dificulta que continúen avanzando.

En las plantas en maceta también se puede colocar una capa de algodón sobre la parte superficial de la tierra, formando una barrera alrededor del tallo. La recomendación es dejar un espacio libre alrededor de la base del tallo para evitar que la humedad se acumule directamente sobre él, ya que el exceso de agua puede favorecer la aparición de hongos y contribuir a que se pudra.

Una tercera barrera consiste en rodear parte del tallo con algodón. En el caso de los árboles frutales, esta protección debe colocarse siempre por encima del portainjerto. El algodón funciona por la propia estructura de sus fibras, que dificulta el desplazamiento de las hormigas; sin embargo, no se trata de un método infalible y su eficacia puede variar según la cantidad de insectos y las condiciones ambientales.

Así de fácil puedes evitar que las hormigas se coman tu planta. El Cronista | Chat GPT

Agrega un diente de ajo y haz el truco en temporada de calor

Para reforzar esta barrera casera, se puede tomar un diente de ajo y frotarlo por los bordes de la maceta. Si la planta se encuentra directamente en el suelo y está rodeada de piedras, el ajo puede frotarse sobre ellas para aprovechar su olor como elemento disuasorio. Las diferentes medidas pueden utilizarse por separado o combinarse.

Agrega un diente de ajo y haz el truco en temporada de calor.

La época también es importante. Lo recomendable es realizar este tipo de protección durante la temporada de calor y en periodos secos, ya que la lluvia puede mojar el algodón, reducir su efecto y mantener demasiada humedad alrededor del tallo.

Si se utiliza la barrera de algodón, conviene revisarla con frecuencia y retirarla o cambiarla cuando esté húmeda o deteriorada.

En cualquier caso, estas barreras funcionan principalmente como métodos físicos o disuasorios y no eliminan necesariamente un hormiguero. Si la infestación es persistente, conviene identificar de dónde proceden las hormigas y atender la causa del problema para evitar que regresen.