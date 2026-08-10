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En Colombia, cada vez más personas están colocando una cinta roja en la lengua de suegra, una de las plantas más comunes en salas, balcones y entradas de las viviendas. Aunque no existe evidencia científica, la costumbre se ha vuelto tendencia en redes sociales y en recomendaciones de tradición popular, especialmente entre quienes buscan atraer buena energía y proteger el hogar.

La lengua de suegra, conocida también como sansevieria o espada de San Jorge, es valorada por su resistencia, su fácil mantenimiento y su apariencia elegante . A esa fama se sumó ahora el ritual de amarrarle una cinta roja, una práctica que muchos consideran simbólica y que se ha extendido rápidamente en distintos países de América latina.

¿Para qué sirve colocar una cinta roja en la lengua de suegra?

Quienes recomiendan esta práctica aseguran que la cinta roja funciona como un símbolo de protección energética. En la tradición popular, el color rojo se relaciona con la fuerza, la vitalidad y la capacidad de alejar influencias negativas.

La idea es que la planta actúe como una barrera simbólica y que la cinta refuerce esa intención. Por eso suele colocarse en la entrada de la casa, cerca de puertas, ventanas o espacios donde entra la luz natural .

Entre las creencias más repetidas se encuentran:

Protección del hogar.

Alejar malas energías o envidias.

Favorecer un ambiente más armonioso.

Atraer prosperidad y bienestar.

Es importante aclarar que se trata de una costumbre cultural y espiritual, no de un método comprobado por la ciencia.

Colocar una cinta roja en la lengua de suegra: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan.

¿Dónde se debe colocar la cinta roja en la lengua de suegra?

No hay una regla única, pero la práctica más común consiste en atar la cinta suavemente en una de las hojas principales, preferiblemente cerca de la base para no maltratar la planta . También se recomienda evitar apretarla demasiado para no afectar el crecimiento de la hoja.

Los lugares donde más suele ubicarse la planta son:

Entrada principal de la vivienda.

Sala o recibidor.

Balcón o terraza.

Oficina o espacio de trabajo.

La intención simbólica es que la planta permanezca visible y acompañe el flujo de personas dentro del hogar.

¿Qué cuidados necesita la lengua de suegra para mantenerse bonita?

Más allá del ritual, la clave está en mantener la planta en buen estado. La lengua de suegra es resistente, pero agradece algunos cuidados básicos: