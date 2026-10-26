El Ministerio de Salud aprobó un nuevo listado de medicamentos esenciales orientado a prevenir y tratar enfermedades vasculares.

La transición contempla un esquema de distribución para lo que resta de 2026 y una reorganización de las responsabilidades entre la Nación y las provincias.

Qué cambia en el Plan Remediar y qué medicamentos priorizará

A través de la Resolución 1447/2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo Listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención (PNA).

La medida reemplaza el listado que estaba vigente desde 2021 y se enmarca en el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030.

El nuevo esquema busca concentrar las herramientas sanitarias nacionales en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares, consideradas una de las principales causas de mortalidad en el país.

Para ello, apunta a abordar factores de riesgo frecuentes en la población adulta, como la hipertensión arterial y las dislipidemias, que consisten en alteraciones de los niveles de lípidos en la sangre.

El listado funcionará como referencia para la compra centralizada, la planificación logística y la provisión de medicamentos a los efectores públicos del primer nivel de atención.

El objetivo es promover la detección temprana y el tratamiento oportuno de los factores de riesgo para prevenir eventos cardiovasculares evitables.

La nueva selección también busca administrar los recursos disponibles de manera complementaria y orientar la provisión nacional hacia prioridades sanitarias definidas.

Esto no reemplaza la responsabilidad de las provincias de garantizar los tratamientos necesarios para otras enfermedades, de acuerdo con las necesidades de cada población.

Qué cambia en el Plan Remediar y qué medicamentos priorizará. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasará con los botiquines del Plan Remediar

La reorganización también alcanza a los botiquines que el programa distribuye en los centros de atención primaria de la salud (CAPS).

Hasta ahora, incluían medicamentos para distintas afecciones frecuentes, como antibióticos, analgésicos, antifebriles, corticoides y antihistamínicos.

El nuevo esquema plantea modificar esa modalidad para concentrar la provisión nacional en los tratamientos vinculados con la salud vascular.

Según la información difundida por la cartera sanitaria, la reformulación responde, entre otros motivos, a las dificultades para realizar un seguimiento efectivo del destino de los medicamentos distribuidos.

De acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Salud, menos del 10% de los CAPS informaba efectivamente qué se hacía con los botiquines.

A esa situación se sumaron denuncias sobre presuntas irregularidades, entre ellas la comercialización ilegal de medicamentos destinados a la distribución gratuita.

Frente a ese escenario, la cartera sanitaria prevé reforzar la trazabilidad de los medicamentos, desde su recepción hasta la entrega a los pacientes, para mejorar el seguimiento y la evaluación del impacto sanitario.

Hasta cuándo se mantendrá el botiquín de transición

La transición hacia el nuevo modelo se trabaja con las autoridades sanitarias provinciales en el Consejo Federal de Salud (COFESA).

Durante la reunión del 30 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó a los titulares de las carteras sanitarias provinciales la necesidad de reorganizar el programa.

En ese encuentro se acordó implementar un botiquín de transición hasta fines de 2026. El período busca dar tiempo a las jurisdicciones para organizar sus compras y adaptar sus mecanismos de provisión de medicamentos.

En paralelo, varias provincias ya anunciaron programas propios y comenzaron a adquirir medicamentos para asumir las responsabilidades que les corresponden en materia de atención primaria.

Además, la Nación comenzará a realizar encuentros regionales para presentar las características del nuevo botiquín y coordinar su incorporación al Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular.

El trabajo con las jurisdicciones apunta a facilitar la implementación de las nuevas medidas en los establecimientos públicos del primer nivel de atención.

Hasta cuándo se mantendrá el botiquín de transición. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué responsabilidad tendrán las provincias en la entrega de medicamentos

La reorganización del Plan Remediar se apoya en una redefinición de las responsabilidades sanitarias entre el Estado nacional y las jurisdicciones.

Mientras la Nación establece lineamientos generales, coordina acciones y orienta sus herramientas hacia las prioridades definidas a nivel nacional, las provincias deben organizar la provisión de los tratamientos que requiere su población.

El cambio se vincula con el papel de la atención primaria de la salud, que requiere respuestas adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio.

En ese marco, las jurisdicciones deberán planificar sus compras y sus mecanismos de distribución para garantizar el acceso a los medicamentos necesarios.

La transición busca dar previsibilidad al sistema sanitario y permitir que los gobiernos provinciales adapten sus esquemas de provisión antes de que finalice 2026.

El Plan Remediar no se cierra: qué busca la reorganización

La reformulación no implica el cierre del Plan Remediar, sino una reorganización de sus herramientas y prioridades.

El nuevo listado de medicamentos esenciales estará enfocado en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares, mientras se refuerzan los mecanismos de seguimiento de los productos distribuidos.

La medida se enmarca en una estrategia que busca administrar los recursos disponibles con mayor eficiencia y mejorar la trazabilidad de los medicamentos.

Al mismo tiempo, la coordinación con las provincias apunta a ordenar la transición y a que cada jurisdicción pueda organizar la provisión de los tratamientos que necesita su población.

De esta manera, el nuevo esquema redefine el alcance de la provisión nacional de medicamentos y pone el foco en la salud vascular, sin eliminar las responsabilidades provinciales sobre la atención primaria.