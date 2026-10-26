El mantenimiento del auto no termina en el cambio de aceite y filtros. Con el uso y el paso de los kilómetros, también es importante controlar fluidos, frenos, neumáticos y otros componentes que influyen en el funcionamiento y el cuidado general del vehículo.

El alcance y la frecuencia del servicio dependen de la marca, el modelo, la motorización, el kilometraje y las condiciones de uso. Por eso, la referencia principal debe ser siempre el plan de mantenimiento indicado por el fabricante.

Cambio de aceite y filtros, el punto de partida

El aceite cumple un rol esencial en la protección del motor y debe reemplazarse junto con los filtros correspondientes, respetando la viscosidad, las especificaciones y los intervalos definidos para cada vehículo. Realizar estas tareas en tiempo y forma ayuda a conservar el motor y a sostener un funcionamiento adecuado.

Personal de YPF Boxes con tablet en la mano. YPF

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros se integra con un control preventivo del vehículo. El servicio contempla una revisión de más de 27 puntos sobre partes mecánicas, elementos de seguridad, fluidos y sistemas eléctricos.

Qué se controla en una revisión integral

Además del cambio de aceite y filtros, el servicio contempla el reemplazo del filtro de aire y la revisión del filtro de combustible. También incluye controles sobre líquido refrigerante y anticongelante, líquido de frenos, batería, correas, mangueras, pastillas y discos de freno, amortiguadores, luces y escobillas, entre otros.

La revisión se completa con un escaneo electrónico que detecta posibles fallas y, al finalizar, el cliente recibe un certificado con el resultado del diagnóstico, lo que permite contar con información clara sobre el estado de toda la revisión.

Calidad, confianza y rapidéz en una misma visita

YPF BOXES combina el cambio de aceite y filtros con un diagnóstico integral de más de 27 puntos de control, en menos de una hora. De esta manera, el conductor puede resolver tareas clave de mantenimiento en una misma visita , con la atención de especialistas y el respaldo de una red de más de 420 BOXES en el país.

Este control preventivo no reemplaza el plan de mantenimiento del fabricante, sino que lo acompaña: permite conocer el estado general del vehículo, anticipar necesidades y tomar decisiones de mantenimiento con mayor confianza.