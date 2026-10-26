Los cuatro bancos de Grupo Petersen (Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos) lanzaron una propuesta de beneficios para empresas y PyMEs que elijan a las entidades para administrar sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio para empleadores.

El beneficio principal es un cashback para la empresa de hasta $280.000 por cada nuevo empleado que comience a cobrar su sueldo en cualquiera de las entidades.

“Queremos que la implementación de los FAL no solo no le genere costos a las empresas, sino que les deje un beneficio concreto. Por eso sumamos un cashback por cada empleado que se incorpora al banco, junto con un año sin comisiones en la gestión de los fondos”, señalaron, al respecto, desde las entidades financieras de Grupo Petersen.

Propuesta integral de beneficios

Cashback de hasta $280.000 por empleado: la empresa recibe ese importe por cada nuevo colaborador que empiece a cobrar sus haberes en los bancos del Grupo.

Cero comisiones por un año: se bonifica el 100% de las comisiones durante 12 meses en la cuenta destinada a gestionar los FAL.

Paquete empresa bonificado: las empresas que contraten el servicio de pago de haberes tendrán el paquete bonificado y sin costos por seis meses.

*Todos los beneficios están sujetos a las bases y condiciones de la propuesta.

Asesoramiento en la implementación

En el marco de la nueva regulación e implementación de los nuevos FAL, los cuatro bancos acompañan a las empresas para que entiendan el nuevo régimen y cómo funciona en la práctica. Semanas atrás, más de 500 clientes participaron de una charla virtual en la que especialistas explicaron la reglamentación y el funcionamiento de los fondos, y respondieron consultas del sector productivo.

Cómo adherir

Las empresas pueden abrir su cuenta FAL de forma simple y 100% digital ingresando al sitio web corporativo de cada banco en su respectiva sección de empresas/inversiones/FAL, como así también consultar allí las bases y condiciones vigentes:

Banco San Juan

Banco Santa Fe

Banco Santa Cruz

Banco Entre Ríos

Con esta iniciativa, los bancos de Grupo Petersen refuerzan su rol como socios estratégicos de los sectores productivos de sus regiones de influencia, brindando soluciones integrales que simplifican la gestión operativa y acompañan el crecimiento del tejido empresarial.