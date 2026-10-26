ARBA lanza un plan para regularizar deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires habilitó un régimen especial para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales. Los beneficios varían según la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida.

El plan comenzó a regir este lunes 26 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre . Durante las primeras semanas, quienes cancelen sus deudas al contado podrán obtener una bonificación del 40%, mientras que también habrá descuentos para quienes opten por pagar en cuotas.

Qué impuestos incluye el plan de pagos de ARBA

El régimen de regularización alcanza a los contribuyentes que registren deudas por los siguientes tributos provinciales:

Ingresos Brutos.

Impuesto de Sellos.

Inmobiliario Básico y Complementario.

Impuesto Automotor.

Embarcaciones Deportivas.

Se podrán incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que estén en instancia prejudicial o judicial, o que formen parte de un proceso de fiscalización. También se admitirán deudas correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos.

La adhesión será completamente digital. Los contribuyentes podrán consultar sus obligaciones pendientes, seleccionar el impuesto que desean regularizar y formalizar el plan desde el sitio oficial del organismo, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Qué impuestos incluye el plan de pagos de ARBA.

Cuáles son los descuentos y hasta cuándo se puede acceder

Las bonificaciones serán decrecientes a medida que avance el cronograma. Por eso, quienes se adhieran durante el primer período podrán acceder a los mayores beneficios.

El esquema contempla las siguientes condiciones:

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento por pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre: 35% de bonificación al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento a l contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: 30% de bonificación para quienes cancelen la deuda al contado.

En todos los casos, los descuentos tendrán como límite el capital adeudado, por lo que no podrán superar el monto original de la obligación.

Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas.

Cuáles son los descuentos y hasta cuándo se puede acceder.

Qué pasará con las bonificaciones impositivas en 2027

La regularización de las deudas será un requisito para acceder a las bonificaciones y los descuentos impositivos previstos para 2027. Según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales antes de que termine el año.

El funcionario también anticipó que el esquema de beneficios del próximo año reconocerá especialmente a los contribuyentes que hayan mantenido un buen historial de pago.

“Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo Girard.

Además, señaló que los descuentos serán mayores para quienes hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización.

Cómo adherirse al plan de ARBA

Para consultar las deudas pendientes e ingresar al régimen especial, los contribuyentes deben acceder al sitio oficial de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

El trámite se realiza a través de la sección de planes de pago por impuesto de ARBA. Desde allí, se puede seleccionar el tributo correspondiente y consultar las opciones disponibles para regularizar las obligaciones.

El plazo para adherirse finaliza el 31 de diciembre de 2026, aunque los porcentajes de bonificación dependerán de la fecha de incorporación y de la modalidad de pago elegida.