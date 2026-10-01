Cofepris alertó por falsificación y adulteración en 4 medicamentos muy utilizados en México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro nuevas alertas sanitarias por productos falsificados o adulterados.

Los casos involucran tres medicamentos, Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen 20 mg, y el insumo para tratamiento de heridas Granulox.

La autoridad advirtió en su comunicado del 28 de septiembre que, al desconocerse sus condiciones reales de fabricación, almacenamiento, transporte o manipulación, no puede garantizarse su seguridad, calidad ni eficacia.

Cofepris aclaró que la alerta no significa que todos los productos de estas marcas sean falsos, solo se refiere únicamente a lotes específicos.

Los lotes adulterados de Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen y de Granulox

Buscapina Compositum 10 mg/250 mg (hioscina y metamizol sódico)

Cofepris identificó irregularidades en los lotes CMXA001, CNXA001, CMXA007/MXA007 y C57411.

En CMXA001 se detectaron cajas con 24 tabletas, una presentación que no existe oficialmente.

CNXA001 no figura en la base de datos de Sanofi Aventis de México, y otros lotes presentan fechas de caducidad modificadas.

C57411 ya había sido confirmado por Sanofi: el producto auténtico era una caja de 36 tabletas con caducidad de febrero de 2022, mientras que la versión falsa apareció con vencimiento en diciembre de 2027.

Bedoyecta en cápsulas

Los números señalados son 230593 y 230589, ambos impresos con caducidad NOV 2026. Laboratorios Grossman informó que no existen registros de acondicionamiento ni distribución de esos lotes, por lo que no corresponden a producto comercializado mediante sus operaciones regulares.

Saizen 20 mg (8 mg/mL), solución inyectable de somatropina

Cofepris señala los lotes BA054637/Ba054637, BA010812 y KW010374.

El primero apareció con caducidad de octubre de 2028, aunque su vencimiento original correspondía a noviembre de 2020. La evaluación de la autoridad también encontró incumplimiento en pruebas de esterilidad.

Los lotes BA010812 y KW010374 tampoco fueron reconocidos como distribuidos por la empresa responsable.

Cofepris recibió además notificaciones internacionales sobre los lotes BA088217 y AB003660, con caducidades impresas de abril y julio de 2027, respectivamente.

Granulox y el antecedente de Saizen

Granulox, aerosol de 12 mililitros utilizado para tratar heridas, es el cuarto producto de la alerta. El lote 16115143 fue comercializado originalmente con caducidad de noviembre de 2019, pero Cofepris detectó unidades etiquetadas posteriormente con vencimiento en diciembre de 2026.

La alteración supone extender artificialmente la vida indicada del producto por más de siete años. Al desconocerse cómo fue manipulado y almacenado durante ese periodo, tampoco puede asegurarse que conserve su composición, su funcionamiento o sus condiciones de esterilidad.

El problema no es nuevo para Saizen, ya que en 2024, Cofepris ya había alertado sobre irregularidades en este medicamento, incluido el lote BA054637, lo que muestra que algunos identificadores falsificados pueden reaparecer posteriormente con nuevas fechas o empaques.

Cofepris recomendó que en compra de medicamentos por internet verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si se tiene alguno de estos lotes

Cofepris recomendó no adquirir, consumir ni utilizar los productos identificados, y revisar los números de lote antes de usarlos. Además de presentar una denuncia sanitaria si se detectan a la venta.

Si una persona ya utilizó alguno y presenta malestar o una posible reacción adversa, reportar a través de los canales de farmacovigilancia. Y contactar al profesional de salud en el caso de tratamientos prescritos, para continuar la terapia con un producto legítimo.

También evitar medicamentos ofrecidos en tianguis, vía pública o comercios informales, y en compras por internet verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México y cuente con las autorizaciones sanitarias correspondientes.