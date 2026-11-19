Paula Pareto, medallista olímpica y médica, explicó cómo aliviar la inflamación de la planta del pie

La medallista olímpica y médica especializada en traumatología, Paula Pareto, utiliza las redes sociales para compartir consejos alrededor de los buenos hábitos saludables ya sea en la alimentación, en ejercicios físicos y también recomendaciones para evitar dolores musculares.

En uno de sus últimos videos compartió ejercicios simples para calmar el dolor de la fascitis plantar en los pies y prevenir que reaparezca. “El ejercicio, la carga progresiva, la elongación y el hielo van a tener un papel fundamental para conseguir adaptación que necesitamos”, indicó.

Paula Pareto explicó cómo aliviar la inflamación de la planta del pie

La médica apuntó a quienes sufren dolores en la planta del pie y explicó de qué se trata este problema.

“Es un tejido fibroso que va de la base del talón hasta la base de los dedos”, introdujo y luego señaló: “Cuando la persona tiene tensión repetida, sobrecarga, calzado inadecuado, exceso de peso o rigidez en la cadena posterior duele o se inflama se llama fascitis plantar”.

Pareto compartió un listado de ejercicios para aliviar los dolores:

10 repeticiones de flexión plantar . Sentarse en el piso con las piernas extendidas y con una banda elástica colocada en la punta del dedo gordo, hacer diez movimientos hacia adelante con el pie.

10 estiramiento del talón . Estirar la punta de los pies hacia arriba y volver.

10 saltos y amortiguo . Flexionar las rodillas, pegar un pequeño salto y volver a la posición original.

Elongación de la cadena posterior. Elongar el gemelo apoyando la punta de los pies contra la pared y estirar todo el tren inferior hasta los glúteos. Luego apoyar el pie en una silla y llevar la espada hacia adelante para elongar los isquiotibiales.

Por último, la médica sugirió que, con una botella enfriada en el freezer, amasarla para adelante y para atrás con la planta de los pies para terminar de calmar el dolor.

La explicación de los ejercicios de Pareto

“Para que se reestructure la fascia y gane tolerancia, necesita estímulos mecánicos progresivos ”, indicó.

Primero hizo hincapié en el fortalecimiento intrínseco de los músculos propios del pie. “El arco longitudinal medial ayuda a sostener mejor el peso del cuerpo y reduce el estrés directo sobre la fascia”, indicó.

Asimismo, señaló que reintroducir de manera gradual ejercicios de fuerza, pliometría, saltos y aterrizajes es indispensable para evitar recaídas. En cuanto al frío de la botella señaló que disminuye el edema, que es lo que genera dolor cuando hay inflamación.

Por último, señaló que músculos isquiotibiales, gemelos y tendón de Aquiles están conectados funcionalmente con la planta del pie, en consecuencia, si esa musculatura está rígida o débil, la fascia recibe una sobrecarga excesiva.