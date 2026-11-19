Se trata de una práctica que no requiere máquinas ni desplazamientos y que consiste en mantener los músculos contraídos durante varios segundos.

Caminar, andar en bicicleta o ir al gimnasio son algunas de las actividades más recomendadas para mantenerse en forma y cuidar la salud cardiovascular. Sin embargo, existe otro tipo de ejercicio que puede ayudar a reducir la presión arterial y que no requiere desplazamientos ni movimientos constantes.

Se trata del entrenamiento isométrico, una modalidad que consiste en mantener los músculos contraídos mientras se sostiene una posición durante varios segundos.

Cuál es el ejercicio que ayuda a reducir la presión arterial y cómo se practica

El ejercicio que se destacó en la investigación publicada en la revista científica British Journal of Sports Medicinees, es el entrenamiento isométrico, una modalidad de actividad física en la que los músculos se contraen y generan tensión sin que haya movimiento articular significativo. A diferencia de caminar o andar en bicicleta, que requieren movimientos continuos, esta práctica consiste en mantener una posición durante varios seguros. Entre sus ejemplos más conocidos se encuentran la sentadilla contra la pared, la plancha abdominal y los ejercicios de agarre con las manos.

Una de las formas más sencillas de practicarlo es realizar una sentadilla isométrica contra la pared. Para hacerlo, se debe apoyar la espalda en una superficie firme, separar los pies a la altura de los hombros y flexionar las rodillas hasta adoptar una posición similar a la de estar sentado en una silla. Luego, se mantiene la postura durante un período determinado, sin realizar movimientos. La plancha abdominal es otra alternativa y consiste en sostener el cuerpo alineado, apoyado sobre los antebrazos y las puntas de los pies, mientras se contraen los músculos del abdomen.

La sentadilla contra la pared y la plancha abdominal forman parte de esta modalidad de entrenamiento, que demostró resultados destacados frente a otras formas de actividad física. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué descubrió el estudio sobre los ejercicios isométricos y la salud del corazón

La eficacia de esta modalidad fue analizada en un investigación publicada en octubre de 2023 en la revista científica British Journal of Sports Medicine. El trabajo, llamado “Entrenamiento físico y presión arterial en reposo: un metaanálisis a gran escala, tanto por pares como en red, de ensayos controlados aleatorios”, reunió 270 ensayos clínicos aleatorizados, con un total de 15,827 participantes, y comparó los efectos de diferentes tipos de actividad física sobre la presión arterial en reposo. Entre las modalidades evaluadas estuvieron el ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza dinámico, las rutinas combinadas, los intervalos de la alta intensidad y los ejercicios isométricos.

Los resultados mostraron que los ejercicios isométricos consiguieron la mayor reducción promedio de la presión arterial: 8,24 mmHg en la sistólica y 4 mmHg en la diastólica. En comparación, el ejercicio aeróbico logró una disminución de 4,49 mmHg y 2,53 mmHg, respectivamente. Esto no significa que caminar, correr o andar en bicicleta no seas beneficiosos, sino que los ejercicios estáticos obtuvieron mejores resultados en esta comparación.

De acuerdo con American Heart Association, controlar la presión arterial es importante para la salud cardiovascular ya que mantenerla elevada aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares. Por eso, los investigadores consideran que el entrenamiento isométrico puede ser una alternativa útil para incorporar a las estrategias de actividad física destinadas a controlar la hipertensión, pero con supervisión y control de un profesional de la salud.