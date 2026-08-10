Henry Ford, ingeniero: “En cuanto alguien se cree experto, lo despedimos; nadie que conozca su trabajo se considera como tal”

Durante décadas, la experiencia fue considerada una de las virtudes más valiosas dentro de cualquier organización. Cuanto más sabe una persona sobre un tema, mayor suele ser su prestigio y autoridad.

Sin embargo, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company y uno de los industriales más influyentes del siglo XX, dejó una frase que parece ir exactamente en la dirección opuesta.

En su libro My Life and Work (Mi vida y obra), publicado en 1922, Ford escribió que la empresa había tenido que prescindir de personas apenas comenzaban a considerarse “expertas”, una afirmación que sigue despertando sorpresa más de cien años después.

Henry Ford, ingeniero: “En cuanto alguien se cree experto, lo despedimos; nadie que conozca su trabajo se considera como tal” Shutterstock

¿Qué dijo exactamente Henry Ford y a qué hace referencia?

“Ninguno de nuestros hombres es un ‘experto’. Desgraciadamente, hemos tenido que prescindir de una persona tan pronto como se cree experta, porque nadie que realmente conoce su trabajo se considera un experto”, sostuvo el oriundo de Michigan hace más de un siglo.

A primera vista, parece una crítica al conocimiento especializado. Pero los historiadores y analistas de la obra de Ford coinciden en que no estaba atacando la experiencia, sino una actitud mental específica: la creencia de que ya no queda nada por aprender .

Ford continuaba el párrafo explicando que quien realmente domina un oficio suele ser consciente de todo lo que todavía desconoce. “Un hombre que conoce un trabajo ve mucho más por hacer de lo que ya ha hecho; por eso siempre sigue avanzando”, agregó. Para Ford, la verdadera competencia generaba humildad, no arrogancia.

¿Qué dicen los expertos acerca de la frase de Ford?

Uno de los autores que analizó esta visión fue Richard Snow, historiador y biógrafo de Ford en I Invented the Modern Age: The Rise of Henry Ford.

Henry Ford, ingeniero: “En cuanto alguien se cree experto, lo despedimos; nadie que conozca su trabajo se considera como tal” Shutterstock

Su interpretación es que Ford desconfiaba del llamado “estado mental del experto”: el momento en que una persona deja de explorar posibilidades porque está convencida de que conoce todas las respuestas.

Bajo esta lógica, el problema no era ser experto. El problema era creer que ya no había nada nuevo que descubrir.

Esta idea aparece repetidamente en la filosofía empresarial de Ford, una filosofía basada en cuestionar límites considerados inamovibles y desafiar aquello que otros daban por imposible.

El verdadero mensaje de Henry Ford: no despedir a expertos, sino que alentaba a que sigan aprendiendo

La clave está en el cierre del mismo pasaje. “En el momento en que alguien entra en el estado mental de experto, una gran cantidad de cosas se vuelven imposibles”, afirmó Ford.

Ahí aparece la idea central que intentaba transmitir. Según Ford, la innovación se frena cuando una persona empieza a pensar que ya conoce todos los límites de una disciplina. Si algo contradice lo aprendido, tiende a descartarlo antes de explorarlo.

¿Por qué esta visión sigue siendo relevante más de 100 años después?

Hoy, conceptos como “mentalidad de crecimiento”, aprendizaje continuo o humildad intelectual son habituales en el mundo empresarial. Lo llamativo es que Ford ya defendía una idea muy parecida en 1922.

Diversos estudios sobre su liderazgo destacan precisamente esa característica: la búsqueda permanente de mejora y la tendencia a cuestionar supuestos establecidos, incluso cuando provenían de especialistas reconocidos.

Por eso, la famosa frase sobre despedir expertos probablemente no era un rechazo al conocimiento. Era una advertencia contra algo mucho más difícil de detectar: la sensación de haber llegado al final del aprendizaje. Y esa, según Ford, era una de las formas más peligrosas de quedarse atrás.