Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof: ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo?

Un hombre fue baleado en la puerta de una escuela en la localidad bonaerense de El Palomar por delincuentes que, a bordo de dos autos, intentaron robarle a una docente. En medio de la conmoción, Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof por la inseguridad en el Conurbano.

La Senadora por La Libertada Avanza utilizó sus redes sociales para criticar al Gobernador por los hechos delictivos que ocurren en la Provincia de Buenos Aires. “¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo?”, acusó.

Patricia Bullrich cruzó a Kicillof por la inseguridad

La exministra de Seguridad de la Nación describió la situación del crimen: “7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente”. “El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, agregó Bullrich, marcando la agenda con respecto al Régimen Penal Juvenil.

Bullrich utilizó sus redes sociales para cruzar a Kicillof por la inseguridad en el Conurbano.

En ese contexto, apuntó directo al Gobernador de la Provincia: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?“. ”Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: “Todos los días pasa lo mismo”, dicen. Nota tras nota, siempre el Conurbano", concluyó en un posteo en sus redes sociales.

Cómo fue el tiroteo frente a una escuela de El Palomar

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la calle Santiago Brian al 900 cuando los alumnos ingresaban al colegio y, de acuerdo a la primera información recabada, los ladrones intentaron robarle a los padres y allí le efectuaron tres disparos al sujeto.

El herido es un policía retirado que fue trasladado al hospital donde estaría en terapia intensiva y la vecina que lo atendió señaló: “Siempre estuvo consciente”. La mujer, quien se desempeña como enfermera, indicó que el ex agente policial le disparó a los delincuentes, un dato clave para los investigadores.

"El hombre intentó correrlos, pero se cayó”, describieron los testigos. Captura de video

Una de las víctimas del robo habló con los medios de comunicación apostados en el lugar y contó la secuencia del horror: “Frenaron los autos, abrieron la puerta del mío y me apuntaron. Estaban todos armados”.

“En ese momento bajó el policía retirado, empezaron los disparos, los ladrones se subieron a los autos y se fugaron. El hombre intentó correrlos, pero se cayó”, sumó y relató: “No vi a alguno de los ladrones heridos, pero el efectivo que estaba consciente dijo ‘le di a dos’”.

Un dato que genera preocupación es que hace poco había ocurrido un hecho similar: “Quince días atrás pasó lo mismo, pero en el horario de salida”. “Lamentablemente, vivimos así. Mi hijo ya sabe que hay que subir rápido al auto porque sino vienen ladrones”, manifestó.