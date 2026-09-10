Ni Milei ni Kicillof integran el podio del relevamiento de Atlas Intel.

La consultora Atlas Intel, que acertó el triunfo de Javier Milei en 2023, publicó su último monitor “Latam Pulse” en colaboración con la agencia Bloomberg y presentó datos preocupantes sobre la valoración personal de presidente.

El sondeo, realizado entre el 30 de agosto y 3 de septiembre con una muestra de 2193 casos, mostró la imagen que tienen los principales dirigentes y potenciales candidatos en 2027, con un novedad inusual: los primeros tres lugares fueron ocupados por figuras pertenecientes a distintos espacios políticos.

Según el informe, la imagen positiva de Milei cayó cuatro puntos porcentuales de julio a agosto (de 39% a 35%), mientras que la negativa saltó tres puntos y pasó de 59% a 62%, en el mismo período. Quedó en quinto lugar del listado.

La serie temporal histórica muestra un claro desgaste para el mandatario: desde principios de año, acumula un declive de 10 puntos en su aprobación y su rechazo escaló 12 puntos desde enero. De esta forma, muestra una brecha negativa de -27 puntos.

Este lectura, sin embargo, no se trasladó directamente a la evaluación general de la gestión libertaria, que reflejó una leve mejora respecto a la medición previa.

Ante la consulta sobre la aprobación o desaprobación del desempeño del mandatario, un 31,5% lo respaldó, mientras que un 52,7% se manifestó en contra. Pese a los números negativos, el gráfico evolutivo mostró que el rechazo retrocedió 2,3% frente a julio (55%) y la visión positiva se ubicó ligeramente por arriba (1,5% más con respecto al sondeo anterior).

Ranking de dirigentes: los tres dirigentes de distintos partidos que se llevan el podio

El apartido más sorpresivo del informe es el ranking de imagen de los líderes políticos, con un dato que acompaña a los 16 evaluados: todos los dirigentes presentan más imagen negativa que positiva.

¿La mejor valorada? La referente de la izquierda, Myriam Bregman, que encabezó la lista con un 43% de imagen favorable frente a un 51% de rechazo. La diputada muestra así un diferencial de -8 puntos.

En segundo lugar apareció la principal líder del kirchnerismo: Cristina Kirchner, quien supo retener su núcleo duro de apoyo. La expresidenta mantuvo un 39% de apoyo contra un 55% en rojo (una brecha de -16 puntos).

Myriam Bregman, la dirigente mejor posicionada en el ranking de imagen. NA/Claudio Fanchi

Quien representó al oficialismo y se metió en el podio fue Patricia Bullrich. La actual senadora y referente del “ala dura” logró cosechar un 38% de imagen positiva y un 55% de rechazo. Su diferencial de imagen se sitúa en -17 puntos porcentuales.

Si bien quedó en cuarto puesto, los números de Axel Kicillof están lejos de ser positivos. Su imagen a favor cayó dos puntos en agosto, pasando de 38% en julio a 36% en agosto. A su vez, la desaprobación retrocedió tres puntos (de 58% a 55% en el último mes).

El resto de los dirigentes no superó el 30% positivo: el titular de Diputados Martín Menem anotó un 28% a favor y 61% en contra, el asesor Santiago Caputo y Mauricio Macri se ubicaron en 26% y 62% y Sergio Massa alcanzó un 24% contra un 66% negativo.

Otras figuras como Karina Milei y Horacio Rodríguez Larreta presentaron niveles en rojo del 71% y 67%, respectivamente. En el fondo de la tabla, quedó el expresidente Alberto Fernández al registrar un 6% de positividad frente a un nivel de rechazo del 83%.

Cuál es la preocupación que desvela a los argentinos

El relevamiento de Atlas Intel también dejó al descubierto el mapa de las preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, el 44,4% de los encuestados señaló a la corrupción como su máxima preocupación, superando al 43,9% que señala al desempleo como el mayor desafío a resolver por el Ejecutivo.

En segundo lugar apareció la principal líder del kirchnerismo: Cristina Kirchner, quien supo retener su núcleo duro de apoyo.

Además, el estudio indicó que la situación económica se ubicó como el tercer problema más grave del país con un 32,1% de las menciones, superando a la inflación (28,8%) y la impunidad en el sistema judicial (27,9%).

El relevamiento también consideró algunos aspectos de la actualidad económica para consultar. Entre ellos, se consultó cómo evalúan la situación económica de Argentina, del mercado de trabajo y de la familia en particular en estos momentos.

En la situación del país, un 63% respondió que la consideraba “mala”, mientras el resto se repartió entre “buena” (24%) y “normal” (14%). En cuanto al mercado de trabajo, un 70% lo evaluó como “malo”, un 17%, “normal” y solo un 14% respondió que la situación era “buena”.

En el tercer apartado del tema, que apuntaba a las finanzas del hogar, un 49% evaluó su situación como “mala”, mientras que un 31% la ve “normal”. Apenas un 20% aseguró que la actualidad familiar en cuanto a la economía es “buena”.