El servicio de buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires sumó una nueva extensión de su recorrido y ahora permite llegar directamente hasta Caminito, uno de los principales atractivos turísticos de La Boca.

La ampliación comenzó a funcionar este sábado y busca facilitar el acceso a la zona durante los días de mayor movimiento turístico. El recorrido conecta distintos puntos estratégicos de la Ciudad y permite combinar el servicio con otros medios de transporte.

La nueva extensión hasta Caminito funciona los viernes de 16 a 23, mientras que los sábados, domingos y feriados opera de 9 a 22.30.

El colectivo eléctrico ahora llega hasta Caminito

El eBus incorporó una extensión de 4,61 kilómetros por vuelta completa para llegar hasta Caminito, en el barrio de La Boca.

La nueva parada se encuentra en las inmediaciones de la Vuelta de Rocha, a unos 400 metros de La Bombonera. También permite acceder a distintos espacios culturales y turísticos de la zona.

Entre los puntos vinculados con el nuevo recorrido se encuentra Colón Fábrica, ubicada en Avenida Don Pedro de Mendoza 2163, donde los pasajeros pueden descender directamente.

La incorporación de Caminito amplía las alternativas para quienes quieran visitar uno de los sectores más concurridos del sur porteño sin necesidad de realizar un nuevo trasbordo.

Cuándo funciona el eBus hasta Caminito

El servicio eléctrico cuenta con un esquema especial para la extensión hacia La Boca:

Viernes: de 16 a 23.

Sábados: de 9 a 22.30.

Domingos: de 9 a 22.30.

Feriados: de 9 a 22.30.

La ampliación fue diseñada teniendo en cuenta los momentos de mayor circulación de visitantes en la zona.

Qué recorrido hace el colectivo eléctrico de Buenos Aires

El eBus fue incorporando diferentes extensiones durante los últimos meses. Actualmente conecta la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín y el Centro de Trasbordo de Retiro con la Usina del Arte, y con la nueva modificación también llega hasta Caminito.

La ampliación hacia Retiro permitió conectar el servicio con otros medios de transporte, entre ellos los trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte, además de las líneas C y E del Subte y la Terminal de Ómnibus de media y larga distancia.

Anteriormente, el recorrido también había sumado la Usina del Arte, con un esquema especial durante los viernes, sábados, domingos y feriados.

Con la llegada a La Boca, la vuelta completa del servicio alcanza ahora los 21 kilómetros.

El colectivo eléctrico que recorre Buenos Aires amplió su recorrido. Gobierno de Buenos Aires.

Cuántas personas ya viajaron en los buses eléctricos

Desde que comenzó a funcionar la primera línea de buses 100% eléctricos de la Ciudad, en mayo de 2025, más de 600.000 pasajeros utilizaron el servicio.

Durante ese período, la flota recorrió más de 380.000 kilómetros, con frecuencias estables y una elevada disponibilidad de las unidades.

El servicio cuenta con una flota operada por 30 conductoras y busca ofrecer una alternativa de movilidad con menor impacto ambiental que los colectivos tradicionales.

Además de reducir las emisiones, los buses eléctricos se caracterizan por generar menos ruido durante la circulación, una característica especialmente relevante al atravesar zonas históricas y turísticas de la Ciudad.

La nueva extensión hacia Caminito suma así un punto de interés turístico al recorrido y facilita la conexión entre Retiro, el Casco Histórico, Puerto Madero y La Boca mediante un servicio de transporte eléctrico.