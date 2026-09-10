La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 10 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2548 - Muerto que habla
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre
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|1674
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¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla refleja necesidad de cierre: tu mente busca despedidas, respuestas o reconciliaciones.
También simboliza guía interna: la memoria del difunto te alerta, reafirma valores o ayuda a procesar el duelo.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.