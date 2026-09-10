La Justicia de Córdoba resolvió un caso judicial sin precedentes en la provincia. El Estado local deberá pagar una compensación económica millonaria a tres mujeres afectadas por un caso que comenzó hace 46 años en una maternidad pública de la capital.

Dos mujeres embarazadas dieron a luz durante la misma jornada. El personal médico del hospital intercambió a las bebés recién nacidas en la sala, pero las madres recibieron a las niñas equivocadas debido a una negligencia del lugar.

¿Cómo fue el caso de las bebés cruzadas en Córdoba?

Las familias involucradas criaron a las niñas bajo su rutina habitual durante años y el error del centro de salud permaneció oculto. Así, las hijas crecieron en sus hogares sin conocer su verdadera historia de origen.

El caso se destapó por una duda puntual sobre la identidad de una joven. Una de las víctimas acudió a las oficinas de las autoridades nacionales para investigar donde presentó su pedido formal ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.

Los funcionarios de la entidad iniciaron un proceso de búsqueda exhaustivo en el que los profesionales de la salud realizaron estudios de ADN a todas las personas vinculadas. Los resultados genéticos confirmaron inmediatamente la falta de parentesco entre madre e hija.

Córdoba pagará una indemnización millonaria a estas familias.

La resolución que llevó al pago millonario

Los expertos en identidad localizaron a la otra bebé nacida en esa fecha. De esta forma, la Justicia provincial reconstruyó finalmente los vínculos biológicos de ambas familias afectadas.

Luego, el juez Mariano Díaz Villasuso analizó todas las pruebas reunidas en el expediente y condenó al gobierno provincial por la entrega incorrecta. Asó, la administración estatal deberá pagar hasta 30 millones de pesos a cada mujer afectada. Las demandantes recibirán ese monto como reparación por las consecuencias sufridas.