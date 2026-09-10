Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó al partido bonaerense de José C. Paz. Elías Ojeda Vázquez, un joven emprendedor de 23 años, regresaba en su moto tras entrenar en el gimnasio. Al llegar al cruce de las calles Polonia y Piñero, dos delincuentes disfrazados de repartidores lo interceptaron violentamente para robarle su vehículo.

La secuencia dramática quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona. La víctima aceleró en un intento desesperado por escapar de los asaltantes. Sin embargo, uno de los ladrones sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el joven.

¿Cómo fue el brutal asesinato donde el asaltado suplicó piedad?

La bala impactó de lleno en la espalda del joven comerciante durante la huida. Herido de muerte, Elías perdió la estabilidad y se desvaneció sobre la vereda pocos metros más adelante. Mientras agonizaba en el suelo, el muchacho imploró piedad a los gritos para que no lo remataran.

“ Disculpá, amigo, perdón, te pido disculpas ”, exclamó la víctima con sus últimas fuerzas. Lejos de conmoverse por las súplicas, los delincuentes levantaron la motocicleta del suelo de manera fría. Acto seguido, ambos escaparon a toda velocidad de la zona sin prestarle ningún tipo de asistencia.

Vecinos de la zona auxiliaron al joven y solicitaron la presencia inmediata de las autoridades policiales. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mercante en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el muchacho falleció a causa del severo daño provocado.

¿Qué investiga la Policía sobre el fatal asesinato?

La Unidad Funcional de Instrucción de la jurisdicción tomó intervención en la causa penal por homicidio. La Policía de la Provincia de Buenos Aires analiza las imágenes para identificar a los homicidas. Hasta el momento, los agresores continúan prófugos de la justicia y son buscados por los investigadores.

Familiares y amigos del joven exigieron justicia por el sangriento asalto ocurrido a pocas cuadras de su casa. La víctima utilizaba la motocicleta como su principal herramienta de trabajo para comerciar productos por internet.