Tres integrantes de una organización criminal conocida como “la banda del Audi” fueron detenidos en el noroeste del Gran Buenos Aires. Los delincuentes se dedicaban a la irrupción armada en viviendas particulares. La Policía de la Provincia concretó el operativo luego de una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad.

El caso principal que desencadenó las actuaciones judiciales ocurrió en una finca del oeste del conurbano. Cuatro asaltantes fuertemente armados redujeron a los dueños de casa mediante amenazas. Los delincuentes escaparon del lugar con una importante suma de dinero en efectivo, dólares, joyas y documentación personal.

¿Cómo cayó “la banda del Audi”?

El análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona resultó clave para identificar los vehículos utilizados en la huida. Los investigadores detectaron que la banda utilizaba un Audi A4 gris y una camioneta Mercedes-Benz Vito .

La Unidad Funcional N° 3 del departamento judicial libró las órdenes para efectuar tres registros domiciliarios de manera simultánea. La Policía irrumpió en distintas propiedades y rodeó los objetivos para evitar intentos de fuga durante el despliegue operativo.

Los efectivos lograron detener a tres hombres de 45, 28 y 22 años en sus diferentes domicilios. Por su parte, los peritos secuestraron el coche de alta gama implicado, cuatro chapas patente, un teléfono iPhone 14 Pro Max y varias alhajas de oro. El material incautado quedó guardado en la sede policial como prueba directa para la causa.

La banda se dedicaba a asaltar casas.

El avance en la investigación sobre la banda criminal

El Juzgado de Garantías N° 1 tomó el expediente para convalidar las actuaciones y resolver la situación procesal. La causa penal quedó caratulada en forma preventiva bajo la figura de robo agravado por el uso de armas de fuego. Los tres imputados permanecen detenidos a la espera del llamado a declaración indagatoria.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para ubicar al cuarto integrante que participó en el asalto a la finca. La fiscalía analiza además otros hechos delictivos cometidos bajo la misma modalidad piraña en la zona oeste para determinar si la banda tuvo intervención previa. La fuerza policial continúa con los rastreos para dar con el paradero de la camioneta utilitaria restante.