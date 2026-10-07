El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de alerta a naranja por fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.

En Buenos Aires, la advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia y también a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fenómeno estará acompañado por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Cuáles son las provincias y regiones afectadas por la alerta naranja del SMN

La advertencia no implica que todas las provincias tengan el mismo nivel de riesgo: algunas tienen más distritos incluidos en la alerta. El mapa del SMN delimita áreas específicas.

Las provincias afectadas, en parte, por la alerta naranja, son:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

San Luis

La Pampa

El SMN elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos. Servicio Meteorológico Nacional

Por otro lado, las regiones de cada provincia que se encuentran afectadas por la alerta naranja son:

Buenos Aires: la alerta incluye a CABA y abarca gran parte de la provincia : el norte (incluido el área metropolitana y el conurbano), el centro y el oeste, y se extiende hacia el sudoeste bonaerense.

Córdoba: el centro-sur y el este de la provincia, en la zona que limita con Santa Fe y el sur provincial.

Santa Fe: el centro y el sur, incluida la zona de la capital provincial y hacia el límite con Buenos Aires.

Entre Ríos: el sur y el suroeste, desde la zona de Paraná hacia abajo.

La Pampa: el noreste y el este, en el límite con Buenos Aires y Córdoba.

San Luis: una porción del este, en el límite con Córdoba.

Qué implica la alerta naranja del Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional indica en su página oficial que la alerta naranja corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

7 OCT | ⚠️#Alertas para hoy: ⛈️Tormenta 🟧50-80 mm 🟨20-50 mm 🌬️Ráfagas 🧊Granizo ☔Lluvia 🟧20-40 mm 🟨10-50 mm ❄️Nevada 🟨20-40 cm 🌬️ Viento 🟨50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h (NOA) 🟨40-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (sudoeste de Buenos Aires) 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/hE2NaDU0V1 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 7, 2026

Para este miércoles 7 de octubre, el organismo anticipa para las zonas alcanzadas por el alerta tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 80 milímetros , aunque podrían ser superiores.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico marca una jornada inestable, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C. La probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde, cuando se ubicará entre 70% y 100%, con posibilidad de tormentas fuertes.

El SMN recomienda mantenerse informado, permanecer en lugares seguros y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad.