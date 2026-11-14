El uso repetido de suavizante altera las propiedades de los tejidos técnicos, afectando la absorción del sudor y la comodidad.

El suavizante puede modificar algunas propiedades de los tejidos utilizados para fabricar ropa deportiva, especialmente aquellas relacionadas con la absorción y el transporte del sudor. Un estudio científico analizó los efectos de aplicar estos productos repetidamente durante el lavado y encontró cambios en la capacidad de las telas para gestionar la humedad y permitir el paso del aire.

Por este motivo, los especialistas recomiendan tener precaución al lavar camisetas, pantalones y otras prendas técnicas con suavizante, ya que su uso podría afectar algunas de las características que permiten entrenar con comodidad.

¿Por qué no recomiendan utilizar suavizante para lavar la ropa deportiva?

La ropa deportiva está diseñada para facilitar la evacuación del sudor y ayudar a mantener el cuerpo seco durante la actividad física. Muchas prendas fabricadas con poliéster técnico utilizan estructuras textiles que permiten transportar la humedad desde la superficie de la piel hacia el exterior, donde puede evaporarse.

Este mecanismo se conoce como wicking o transporte capilar de humedad. Sin embargo, los suavizantes contienen sustancias acondicionadoras que se depositan sobre las fibras y pueden modificar el comportamiento del tejido.

Evitar el suavizante en la ropa deportiva es clave para conservar el transporte capilar de humedad y entrenar con total comodidad. Magnific

¿Qué efectos tiene el suavizante sobre los tejidos deportivos?

Una investigación publicada en 2019 en la Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Indumentaria, titulada “Influencia del tratamiento repetido con suavizante doméstico en las características de confort de tejidos de algodón y poliéster”, analizó cómo cambia el comportamiento de los tejidos después de aplicar suavizantes comerciales repetidamente.

El investigador R. Rathinamoorthy estudió telas de algodón y poliéster sometidas a cinco, diez y quince ciclos de tratamiento. Durante el experimento evaluó diferentes características:

Absorción de agua : capacidad del tejido para captar humedad

Permeabilidad al air e: facilidad con la que el aire atraviesa la tela

Transporte de humedad : capacidad de desplazar el líquido a través de las fibras.

Conductividad térmica: propiedad relacionada con la transferencia de calor.

Los resultados mostraron que la aplicación repetida de suavizantes podía modificar significativamente algunas de estas propiedades, fundamentales para el confort de las prendas.

¿Cómo afecta esto a las personas que hacen ejercicio?

Cuando una prenda pierde parte de su capacidad para transportar humedad, puede retener más sudor cerca de la piel y generar una sensación de incomodidad durante el entrenamiento.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Mayor acumulación de humedad en determinadas zonas

Sensación de ropa húmeda o pegajosa

Cambios en la velocidad de secado

Modificaciones en la ventilación del tejido.

¿Cómo se debe lavar la ropa deportiva para conservar sus propiedades?

Para evitar alterar las características de las prendas técnicas, la marca de indumentaria deportiva RevolutionRace recomienda seguir las instrucciones de lavado de cada fabricante y prescindir del suavizante cuando se trata de ropa deportiva diseñada para evacuar la transpiración.

También es conveniente:

Utilizar detergente siguiendo las indicaciones de la etiqueta

Evitar las temperaturas de lavado superiores a las recomendadas

Respetar las instrucciones de secado para conservar las fibras.

De esta manera, es posible cuidar las camisetas, pantalones, mallas y otras prendas de entrenamiento sin comprometer innecesariamente sus propiedades textiles.