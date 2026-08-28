El dispositivo permite cortar las fibras que sobresalen del tejido y recuperar el aspecto de la prenda. (Fuente: IA)

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Con el uso, los sweaters de lana pueden comenzar a mostrar pequeñas bolitas y fibras sueltas en distintas partes de la prenda. Es un efecto habitual del roce y suele aparecer con mayor frecuencia en las zonas que tienen contacto constante con otras prendas o superficies.

Para solucionar este problema existe un recurso sencillo: la máquina quitapelusas o afeitadora de tela.

El dispositivo permite cortar las fibras que sobresalen del tejido y recuperar el aspecto de la ropa, aunque es importante utilizarlo correctamente para no dañar la lana.

Cómo pasar la máquina de afeitar por un sweater de lana

Antes de comenzar, lo más importante es apoyar el sweater sobre una superficie plana.

La tela debe quedar extendida, sin arrugas ni pliegues que puedan entrar en contacto con las cuchillas .

Una vez preparado el sweater, se recomienda trabajar con movimientos suaves y sin ejercer presión. La máquina debe deslizarse sobre la superficie para retirar las bolitas de manera progresiva. El mismo consejo aplica si se hace uso de una afeitadora común.

Procedimiento seguro

Probá primero en una zona poco visible de la prenda. Extendé el sweater sobre una mesa o superficie firme. Pasá la máquina lentamente y sin apretar. Prestá especial atención a las zonas donde se concentran las bolitas. No mantengas el aparato quieto sobre un mismo sector durante mucho tiempo. Retirá las fibras acumuladas del depósito cuando sea necesario.

Una vez terminado el proceso, se puede sacudir suavemente el sweater para retirar los restos de pelusa.

La tela debe quedar extendida, sin arrugas ni pliegues que puedan entrar en contacto con las cuchillas. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Qué sweaters no conviene afeitar con una máquina

La afeitadora de tela funciona mejor cuando se utiliza sobre tejidos resistentes y con una superficie relativamente uniforme. En materiales muy delicados, las cuchillas pueden enganchar fibras o generar pequeños daños.

Por eso, es preferible evitarla cuando se trata de este tipo de ropa:

Cachemira muy fina.

Mohair de tejido abierto.

Encaje.

Prendas tejidas a crochet.

Sweaters con bordados, aplicaciones o hilos sueltos.

En estas prendas puede ser más conveniente utilizar un peine especial para tejidos y retirar las fibras de manera manual.

Qué otros objetos se pueden limpiar con una quitapelusas

La utilidad de estos aparatos no termina en los sweaters. En determinados tejidos también pueden servir para eliminar las pequeñas fibras que aparecen por el uso.

Entre los materiales que pueden admitir este tipo de herramienta se encuentran:

Algunos tejidos de algodón.

Prendas de punto resistentes.

Determinados textiles de tapicería.

Algunas superficies de tela con pelusa superficial.

Sin embargo, no es recomendable utilizarla sobre cuero, cuero sintético, telas muy finas o materiales con fibras largas, ya que las cuchillas pueden enganchar el tejido.