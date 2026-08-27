Una familia de Estados Unidos eligió una forma poco habitual de construir su hogar: se instaló en una zona desértica de Arizona y comenzó a levantar una vivienda con tierra, energía solar y agua de lluvia.

Jonathan y Ashley Longnecker viven allí junto a sus cuatro hijos y documentan el proyecto en Tiny Shiny Home. La construcción comenzó después de varios años de preparación y pruebas.

La vivienda aprovecha energía solar y agua de lluvia para funcionar completamente fuera de la red. (Foto: Tiny Shiny Home) Tiny Shiny Home

El objetivo es contar con una casa que pueda funcionar fuera de la red, sin depender de las conexiones tradicionales de electricidad y agua. La propia familia publica los avances del proyecto.

Así es la casa de tierra que construye la familia en Arizona

La vivienda recibe el nombre de Hyperadobe Roundhouse. Una de sus principales características son sus paredes construidas con tubos de malla rellenos y compactados con tierra.

La técnica utilizada se conoce como hyperadobe. La malla permite contener la tierra mientras se forman las distintas capas de los muros.

Los Longnecker no comenzaron directamente con la vivienda. Antes construyeron estructuras más pequeñas para aprender a trabajar con este sistema.

La casa fue proyectada con una superficie de alrededor de 2.500 pies cuadrados, unos 232 metros cuadrados. Su distribución circular fue pensada para adaptarse a las necesidades de la familia.

Por qué eligieron una construcción circular para vivir en el desierto

La forma de la vivienda no responde solamente a una cuestión estética. La familia tomó como referencia otros proyectos de casas circulares y adaptó el diseño a su terreno.

El sistema también presenta desafíos. Los muros de tierra son muy pesados y requieren una planificación precisa para las aberturas, las instalaciones y el techo.

Los muros de tierra son muy pesados y requieren una planificación precisa para las aberturas, las instalaciones y el techo. (Foto: Tiny Shiny Home) Tiny Shiny Home (Facebook)

El proyecto pasó por distintas etapas y modificaciones. En 2026, la familia terminó los muros de hyperadobe y comenzó a trabajar en una estructura de techo metálico.

La construcción lleva varios años. Durante ese tiempo, los Longnecker tuvieron que resolver diferentes problemas a medida que avanzaba la obra.

Cómo funciona la casa sin red eléctrica ni agua

Uno de los pilares del proyecto es el aprovechamiento del agua de lluvia. La familia diseñó un sistema de captación y almacenamiento para su vivienda fuera de la red.

El agua es posteriormente filtrada y presurizada para poder utilizarse dentro de la propiedad. Todo el sistema fue contemplado durante la planificación de la casa.

La electricidad proviene de energía solar, almacenada mediante baterías. Los equipos necesarios se encuentran en construcciones auxiliares del terreno.

En 2026, los Longnecker comenzaron además un nuevo edificio para reunir parte de las instalaciones. Allí prevén ubicar el sistema solar y los equipos relacionados con el agua.

Qué recursos aprovecha la familia

Tierra: es el principal material utilizado para levantar los muros.

Agua de lluvia: se recoge y almacena para abastecer la propiedad.

Energía solar: permite generar electricidad sin conexión a la red.

Propano: se utiliza para algunos usos domésticos.

Leña: funciona como complemento para la calefacción.

El proyecto se desarrolla en Cochise County, Arizona, donde la familia continúa documentando la construcción de una vivienda que comenzó como un proyecto familiar y lleva varios años de trabajo.