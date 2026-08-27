Ni alcohol, ni bicarbonato: esta es la mejor manera de quitar el sarro y hacer que el chorro de agua de la ducha sea más potente

Uno de los inconvenientes más habituales en la ducha aparece cuando el sarro se acumula en los pequeños orificios del cabezal, lo que conduce a Los minerales presentes en el agua pueden adherirse con el tiempo y hacer que el chorro pierda fuerza o salga de manera irregular.

Aunque existen distintos productos y trucos caseros para combatir este problema, el ácido cítrico es una alternativa sencilla para ayudar a disolver los depósitos minerales .

El vinagre también ayuda a quitar el sarro de la ducha. Chatgpt

Su acción permite aflojar el sarro y facilita la limpieza del cabezal sin recurrir a productos abrasivos.

Cómo quitar el sarro de la ducha con ácido cítrico

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. El objetivo es que la solución entre en contacto con las zonas donde se acumularon los minerales.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia. Retirar el cabezal de la ducha, siempre que sea posible. Dejarlo en remojo entre 30 minutos y una hora. Pasar un cepillo pequeño por los orificios para retirar los restos que hayan quedado. Enjuagarlo muy bien con agua antes de volver a colocarlo.

Si el cabezal no puede desmontarse, existe otra opción.

Se puede colocar la solución en una bolsa resistente, sujetarla alrededor de la ducha y dejar los orificios en contacto con el líquido durante el mismo período.

Por qué el ácido cítrico ayuda a eliminar el sarro

El sarro está compuesto principalmente por depósitos minerales asociados con el calcio y el magnesio presentes en el agua . Cuando estos materiales se acumulan en los orificios, pueden dificultar el paso normal del líquido.

El ácido cítrico ayuda a disolver estas incrustaciones, por lo que puede facilitar la recuperación del flujo de agua cuando la obstrucción se debe a la acumulación de minerales.

Para evitar que vuelva a aparecer rápidamente, conviene mantener una limpieza periódica del cabezal. Algunas medidas simples son:

Limpiar los orificios con frecuencia para evitar que los depósitos se endurezcan.

Secar el cabezal después de utilizar la ducha.

Revisar si existen zonas donde el agua comienza a salir de manera irregular.

Repetir la limpieza cuando vuelva a aparecer sarro.

Si después de limpiar el cabezal el agua continúa saliendo con poca fuerza, el problema puede estar relacionado con otras partes de la instalación, como la presión general del agua, las tuberías o alguna obstrucción que requiera una revisión.