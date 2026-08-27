Expertos advierten cuándo el desorden puede indicar problemas más profundos. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA)

El desorden en la habitación puede parecer una cuestión de falta de tiempo, cansancio o simple dejadez, pero distintos estudios de psicología analizaron qué información puede ofrecer un espacio personal sobre la forma de ser de quien lo habita.

Tener la ropa tirada, objetos acumulados o la cama sin hacer no significa necesariamente que una persona sea irresponsable.

Sin embargo, cuando el desorden es constante, puede estar relacionado con cuestiones mucho más profundas.

El problema de muchos argentinos: los psicólogos revelaron qué significa tener la pieza siempre desordenada. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Qué puede significar tener la habitación siempre desordenada

La investigación de Samuel Gosling y sus colegas encontró que los espacios personales pueden ofrecer pistas sobre determinados rasgos de personalidad, entre ellos la responsabilidad y la apertura a nuevas experiencias .

Por eso, una habitación desordenada puede reflejar que el orden no es una prioridad dentro de la rutina de una persona. Esto no alcanza para definirla como irresponsable o desorganizada.

El vínculo entre el desorden y la creatividad

El desorden también puede tener un aspecto positivo. Una investigación liderada por Kathleen Vohs encontró que trabajar en un ambiente desordenado podía favorecer respuestas más originales en determinadas tareas .

Los resultados sugieren que estos espacios pueden estimular formas menos convencionales de pensar, aunque eso no significa que todas las personas desordenadas sean más creativas.

¿Cuándo el desorden puede ser una señal de alerta?

El desorden por sí solo no permite diagnosticar ningún problema de salud mental. Lo importante es observar si aparece junto con otros cambios en la conducta cotidiana.

Algunas señales a las que conviene prestar atención son:

Un cambio repentino en los hábitos de orden.

Dificultad para realizar tareas cotidianas que antes eran habituales.

Pérdida de motivación durante períodos prolongados.

Acumulación de objetos que impide utilizar normalmente una parte de la vivienda.

Cuando estas situaciones afectan la vida diaria, puede ser conveniente buscar orientación profesional.