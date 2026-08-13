La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un nuevo paro nacional de colectivos por 24 horas que comenzará a la medianoche de este viernes 14 de agosto.

La medida alcanzará a los servicios de corta y media distancia del interior del país, en medio de un conflicto salarial que todavía no logró una solución.

La huelga fue anunciada luego de que fracasaran las negociaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

¿Por qué la UTA convocó a un paro de colectivos este viernes 14 de agosto?

El principal reclamo del gremio está relacionado con los salarios de los choferes del interior. La UTA sostiene que existe una diferencia entre los ingresos de los trabajadores de las provincias y los que desempeñan tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el sindicato reclaman que los trabajadores del interior reciban una mejora salarial equivalente a la acordada para los choferes del área metropolitana.

Las conversaciones entre las partes llevan más de 90 días sin alcanzar un acuerdo que permita cerrar la negociación paritaria.

La organización gremial considera que la situación llegó a un punto crítico y reclama la incorporación de sumas fijas al salario básico de los trabajadores. Ante la falta de una propuesta que satisfaga sus demandas, decidió avanzar con la medida de fuerza.

Paro de colectivos: la UTA confirmó una medida de fuerza de 24 horas para este viernes 14 de agosto por el reclamo salarial de los choferes del interior.

Paro de colectivos: ¿se mantiene la medida de fuerza este viernes 14 de agosto?

Por ahora, el paro de 24 horas se mantiene previsto para comenzar a las 0 horas del viernes 14 de agosto. La situación podría modificarse si el gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria antes del inicio de la huelga.

Si la medida oficial se concreta, la UTA deberá suspender el paro y retomar las negociaciones con las empresas durante el período establecido por la normativa laboral.

Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado una resolución definitiva sobre el pedido de los empresarios. Por eso, las próximas horas serán determinantes para saber si finalmente habrá colectivos este viernes.

En caso de no existir una intervención oficial que frene la protesta, la medida afectará a los servicios de corta y media distancia en las distintas jurisdicciones del interior del país.

¿Cuándo será la próxima audiencia entre la UTA y las empresas?

La próxima instancia de negociación entre la UTA y las cámaras empresarias quedó programada para el miércoles 19 de agosto a las 13 horas. Allí, las partes volverán a intentar avanzar en un acuerdo para destrabar el conflicto salarial que mantiene en tensión.

Sin embargo, el desarrollo de esa audiencia estará condicionado por las decisiones que tome la Secretaría de Trabajo antes del inicio del paro. Si el Gobierno dispone la conciliación obligatoria, la medida de fuerza deberá suspenderse y las negociaciones continuarán bajo ese marco.

En cambio, si no se dicta ninguna medida que frene la protesta, el paro de colectivos comenzará a las 00:00 del viernes 14 de agosto y tendrá una duración de 24 horas.