La Ciudad de Buenos Aires incorporará una nueva alternativa para recorrer sus principales atractivos turísticos. Se trata de triciclos eléctricos que comenzarán a circular como parte de una prueba piloto, con 40 unidades y cuatro circuitos especialmente definidos.

El servicio estará disponible desde el 1° de diciembre y, durante esta primera etapa, será exclusivo para turistas. A diferencia de Ecobici, los vehículos no estarán disponibles para alquiler individual ni podrán utilizarse para realizar cualquier recorrido: cada triciclo tendrá un conductor y deberá respetar los trayectos establecidos.

El sistema funcionará con pedaleo asistido mediante un motor eléctrico, que ayuda al conductor durante el desplazamiento y permite transportar pasajeros sin generar emisiones directas. La propuesta apunta a sumar una alternativa silenciosa y de bajo impacto ambiental para conocer distintos sectores porteños.

Triciclos eléctricos en Buenos Aires: cómo funcionarán

Las unidades tendrán condiciones específicas para circular por las calles de la Ciudad. Podrán desplazarse por ciclovías y bicisendas, aunque tendrán prohibido utilizar los carriles exclusivos destinados al Metrobús.

Además, los conductores deberán mantenerse dentro de los circuitos autorizados. Es decir, los pasajeros no podrán solicitar que el triciclo los lleve a cualquier punto de Buenos Aires, como ocurre con un taxi o un servicio de transporte convencional.

El objetivo será ofrecer recorridos turísticos predeterminados, con paradas y trayectos pensados para conectar distintos puntos de interés.

Triciclos eléctricos en Buenos Aires: cómo funcionarán. Gemini IA.

Cuáles serán los cuatro circuitos de los triciclos eléctricos

La prueba piloto estará concentrada inicialmente en Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo, cuatro de las zonas con mayor movimiento turístico de la Ciudad.

Los recorridos previstos serán:

Plaza San Martín - Plaza de Mayo: atravesará el Microcentro y pasará por calles como Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo, además de utilizar un tramo habilitado de la avenida Corrientes.

Plaza de Mayo - San Telmo: conectará distintos puntos del casco histórico mediante Balcarce, Perú, Bolívar, Defensa y Humberto I, con una parada destacada en Plaza Dorrego.

Puerto Madero nocturno: permitirá recorrer el barrio durante la noche y conectará sectores próximos a la avenida Corrientes con Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora.

Bosques de Palermo: partirá desde el área de Casares y Castex y recorrerá sectores próximos a las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento, incluyendo el entorno de los lagos y el Planetario Galileo Galilei.

De esta manera, el nuevo servicio comenzará en zonas turísticas que ya cuentan con infraestructura destinada a bicicletas , sin extenderse inicialmente al resto de los barrios porteños.

Quiénes podrán usar los triciclos eléctricos. Gemini IA.

Quiénes podrán usar los triciclos eléctricos

Durante la primera etapa, el servicio estará destinado exclusivamente a turistas. Los triciclos no funcionarán como un nuevo sistema de transporte público de uso general ni podrán contratarse para viajes particulares.

Cada unidad contará con un conductor capacitado y los pasajeros deberán contratar alguno de los recorridos establecidos previamente.

Esto marca una diferencia importante con Ecobici: no se podrá tomar un triciclo en un punto y devolverlo en otro, ni utilizarlo para trasladarse libremente por la Ciudad.

Cuánto durará la prueba de los triciclos eléctricos

La experiencia piloto tendrá una duración prevista de dos años, período durante el cual se analizará el funcionamiento del servicio y su adaptación a la movilidad porteña.

La iniciativa busca sumar una modalidad de transporte turístico que combine movilidad eléctrica, recorridos guiados y circuitos cerrados, aprovechando sectores de la Ciudad con gran circulación de visitantes.

Así, desde diciembre los triciclos eléctricos comenzarán a verse en Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo, aunque su circulación estará limitada a los recorridos autorizados y su uso será exclusivo para turistas durante esta primera fase.