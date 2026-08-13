El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fortaleció los controles sobre los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad y estableció nuevas sanciones para quienes utilicen carteles falsificados, adulterados o que no cumplan con la normativa vigente.

La medida contempla la posibilidad de suspender preventivamente la licencia de conducir de las personas involucradas, además de aplicar multas y exigir el pago de los costos derivados del operativo de remoción de la señalización irregular.

Según trascendió, durante 2026 ya fueron retirados más de 400 carteles vinculados con espacios reservados que presentaban irregularidades. Entre los casos detectados hubo permisos falsificados, adulterados, vencidos o con información desactualizada .

También se encontraron reservas de estacionamiento que continuaban registradas a nombre de personas fallecidas.

Qué situaciones pueden provocar la suspensión de la licencia de conducir

Cuando los inspectores detecten una irregularidad, podrán retirar de manera inmediata el cartel o la señalización correspondiente. Si posteriormente se comprueba que existió falsificación o adulteración, el caso será derivado al Ministerio Público Fiscal para determinar si hubo un posible delito.

En paralelo, se podrá iniciar el procedimiento administrativo para suspender preventivamente la licencia de conducir de la persona involucrada.

La medida alcanza especialmente a quienes utilicen o exhiban documentación falsa para obtener o mantener un espacio de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

Antes de que avance una eventual causa penal, los presuntos infractores tendrán la posibilidad de presentar un descargo.

CABA endurece las sanciones por usar carteles falsos en estacionamientos para personas con discapacidad Imagen creada con IA

Cuánto pueden costar las multas en CABA

Además de la suspensión de la licencia de conducir, la normativa contempla sanciones económicas para quienes cometan irregularidades.

Las multas pueden llegar a:

$200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad falsos o que no cumplan con la normativa.

$100.000 por instalar, modificar o destruir señales de tránsito sin autorización.

Los responsables también deberán afrontar los costos ocasionados por el operativo, como la remoción del cartel irregular y el repintado del cordón.

Hay un plazo para regularizar los permisos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un plazo de 20 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto para que quienes tengan permisos vencidos, datos desactualizados o utilicen espacios reservados sin autorización puedan regularizar su situación.

El trámite podrá realizarse mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico.

Una vez finalizado ese período, quienes continúen en infracción quedarán expuestos a las sanciones administrativas, económicas y penales previstas.