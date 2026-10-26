Un salón de clases con bancos y sillas vacíos frente a un pizarrón verde y una pantalla de proyección.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un megapuente en 2026. Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional descansarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

El puente se forma porque dos fechas consecutivas del calendario escolar coinciden con el fin de semana.

¿Qué días no habrá clases por el megapuente?

El descanso comienza el viernes 30 de octubre, cuando está programada la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2026-2027. Ese día los docentes realizan trabajo colegiado, por lo que los estudiantes no tienen clases. Después se compone el fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

El lunes 2 de noviembre hay suspensión de labores docentes por Día de Muertos. Los alumnos regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre. El ciclo escolar, que arrancó el 31 de agosto de 2026, contempla 185 días efectivos de clases y ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico.

El lunes 2 de noviembre alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clase en conmemoración por el Día de Muertos.

¿Quiénes tendrán finde semana largo y quiénes no?

El calendario de la SEP no aplica igual para todos los estudiantes. Esto es lo que se debe tomar en cuenta:

Escuelas de educación básica: el calendario rige para preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas, en las 32 entidades del país.

Universidades y bachilleratos: pueden manejar calendarios propios, así que sus estudiantes deben confirmar con cada institución.

Trabajadores: el 2 de noviembre no aparece entre los días de descanso obligatorio del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Para la mayoría del sector privado es un día laboral normal, salvo que la empresa o el contrato colectivo establezcan otra cosa.

Además, el calendario escolar marca otra suspensión de labores docentes el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana, fecha que sí coincide con el descanso obligatorio laboral.